Результаты опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, показывают, что если во второй тур президентских выборов выйдут Ингрида Шимоните и Саулюс Сквернялис, то победу одержит Шимоните, за которую проголосуют 39,4% респондентов. За Сквернялиса проголосовали бы 28,2% участников опроса. Оставшиеся 32,3% не голосовали бы ни за одного из них или не пошли бы на выборы.

Если бы во второй тур вышли Гитанас Науседа и Саулюс Сквернялис, то победу одержал бы Науседа, за которого проголосовали бы 45% респондентов. За Сквернялиса голосовали бы 28,2% участников опроса, а остальные 32,3% не голосовали бы ни за одного из них или не пошли бы на выборы.

Если во второй тур выйдут Науседа и Шимоните, то за Науседу проголосовали бы 35,6%, а за Шимоните - 28,4% участников опроса, а 35,9% не голосовали бы ни за одного из них или не пошли бы на выборы.

"Я думаю, что самым интересным был бы третий сценарий, если бы вышли во второй тур Шимоните и Науседа. Разница (в их оценке) сейчас очень небольшая – 23,5% у Науседы, 22% у Шимоните. Если имитировать второй тур, то эта разница увеличится. Наверное это от того, что у Науседы более широкий электорат", – сказал глава Vilmorus социолог Владас Гайдис.

Прояснился социальный портрет избирателей

При оценке социальных и демографических особенностей избирателей того или иного кандидата, видно, что больше всего молодежи (18-29 лет) находится в группе поддержки Шимоните - 32,3%, а у Науседы и Скбвернялиса соответственно 17,3% и 11,3%.

Люди среднего возраста (40-49 лет) выступают в основном за Науседу - 26,4%, а за Шимоните и Сквернялиса соответственно 19 и 18,2%.

Среди пенсионеров наибольшей популярностью пользуются Сквернялис - 24,1% и Науседа - 23,6%. За Шимоните намерены голосовать 20,8% пенсионеров.

Но Шимоните очень популярна среди студентов - за нее намерены голосовать 34,5% респондентов этой группы, за Науседу и Сквернялиса соответственно 20,7% и 17,2%. Ее также поддерживают жители с высшим образованием. В этой категории за Шимоните голосовали бы 31,6%, за Науседу – 26,4%, а за Сквернялиса – 11,9% респондентов.

В группе работающих людей с высшим образованием за Науседу голосовали бы 29,7%, за Шимоните - 28,5%, а за Сквернялиса - 12% участников опроса. В группе рабочих самым популярным является Науседа - 19,7%, далее идет Скбвернялис - 16,8%, а затем Шимоните - 16,8%.

В группе людей с доходами от 601 евро и больше больше всего поддерживают Шимоните - 32%, далее идет Науседа – 26,8%, а на третьем месте Скбвернялис – 12,4%.