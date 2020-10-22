"Обещают гарантировать безопасность личных данных, тем более, что будут собирать минимальную информацию, которая только позволит найти человека, если в этом будет необходимость. Думаю, можно будет заполнять и бумажную и электронную форму, все будет зависеть от подготовки самого заведения. Вероятно, надо назвать имя, фамилию, номер телефона, сейчас это обсуждают", – сказал Верига в четверг.

Пресс-секретарь Минздрава Витаутас Бенюшис сказал Delfi, что для регистрации будет достаточно имени, фамилии и номера телефона.

"Вопрос защиты персональных данных сейчас обсуждается с Государственной инспекцией по защите личных данных, чтобы не пришлось предоставлять адрес. Решение будет принято в ближайшее время. Если человек откажется предоставить данные (имя, фамилию, телефон), то его в кафе не впустят.

Если человек добровольно не покинет помещение, то будут вызывать полицию, которая приедет и назначит штраф. Штраф будет таким же, как за невыполнение других требований – от 500 до 1500 евро", – сказал он.

На просьбу уточнить, как будет выглядеть порядок регистрации, Минздрав указал, что порядок еще разрабатывают: "Мы согласовываем самый оптимальный вариант".

Заведения общепита должны будут гарантировать безопасность личных данных клиента, сказали BNS представители Государственной инспекции по защите личных данных. Эти данные нельзя будет использовать для маркетинга и хранить их надо только в течение установленного срока.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвальда Шишкаускене сказала Delfi, что ситуация, связанная с принятым вчера порядком регистрации клиентов сложная, пока никто не знает, как все будет выглядеть.

"У нас нет никакой информации ни из Минздрава, ни из МВД. Никто не знает, кка все будет проходить, раньше мы брали только номера телефонов. Сейчас бизнес не знает, как готовиться. Все это очень сложно для бизнеса, надо готовить какие-то формы", – сказала она.

Совладелец баров Bardakas, Sanatorija и Materialistė Матас Пуоджюнас сказал, что ему обо всем пока известно только из СМИ.

"Есть приложение для сканирования кода для сбора данных. Оно отлично работает, мы опробовали на прошлой неделе, но нас пугает не это. Мы не будет регистрировать, потому что не будем работать из-за ограничения времени работы. Все наши бары ночные, 90% доходов мы получали после полуночи, некоторые открывались только в 23 ч., поэтому ограничение работы до 24.00 ч. - это тихое заявление государства, что с понедельника наши бары работать не будут", – сказал предприниматель.

"Нам государство ничего не говорит о том, что нам делать с работниками и арендой помещений. Карантин не объявлен, арендодатели говорят - карантина нет, нет и скидок. Мы и без ограничения держались на честном слове. Обо всем я узнал по новостям, но что делать с работниками, которых 90, и арендой, нам надо решать самим. Хотелось бы узнать, будут ли какие-то субсидии", – заметил Пуоджюнас.