Выяснилось, в какое время ездить по Вильнюсу не стоит: сэкономить можно 8 часов в год

В новейшем рейтинге пробок на дорогах столица Литвы занимает 91-е место из 416 городов в 57 странах. Чем выше место, тем больше проблема заторов.

В прошлом году уровень загруженности дорог в Вильнюсе составлял 32 процента, а по сравнению с 2018 годом он ухудшился на 2 процента. Этот уровень означает, что путешествие занимает 32 процента больше времени, чем длилось бы, не будь затором.

Хуже Таллинна или Риги

Среди 239 городов в европейском рейтинге Вильнюс занимает 48-е место и обгоняет Ригу (101-е) и Таллинн (63-е) по степени тяжести заторов.

На сайте TomTom говорится, что 2019 год был лучшим днем для передвижения по Вильнюсу было 21 апреля (пасхальное воскресенье), когда заторы составляли всего 4 процента.

Худший день с уровнем заторов в 61 процент - вторник, 26 ноября.

Говорят, что самые большие заторы в Вильнюсе происходят во вторник утром и вечером, а лучше всего ситуация выглядит по пятницам.

Время, которого нужно по возможности избегать - среда с 17.00 до 18.00. По оценкам TomTom, езда после 18.00 экономит до 8 часов в год (если поездка занимает 30 минут).

Самые большие заторы - в Москве

Согласно европейскому рейтингу, больше всего от заторов страдают жители Москвы (59% заторов), самый низкий уровень заторов - в городе Кадис, Испания (10% заторов).

Самая большая загруженность в мировых масштабах в 2019 году была в Бангалоре, Индия, и самая низкая - в Хай-Пойнте, Соединенные Штаты Америки.

Рейтинг основан на данных около 600 миллионов пользователей TomTom. Он публикуется в девятый раз.

Инвестирование в инфраструктуру

12 февраля муниципалитет Вильнюса утвердил бюджет на 2020 год, который на 16 процентов больше, чем в прошлом году и достигает 790 миллионов евро. Согласно муниципальному отчету, в областях безопасности, мобильности, культуры и социального обеспечения повышается финансирование.

"Мы также стремимся к более плавной городской мобильности, поэтому финансирование этой области в 2020 году будет на треть больше, чем в прошлом году", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Будут предприняты усилия для обеспечения более эффективного транспортного движения в 2020 году путем модернизации инфраструктуры улиц Жирмуну, Минтес и Тускулены, строительства велосипедной дорожки на улице Т. Нарбуто от пр. Пилайтес до проспекта Конституциес, установки современных мер безопасности дорожного движения и реконструкции перекрестка ул. Жирню, ул. Лепкальнё и Минского шоссе.