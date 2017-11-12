"Они звонили и сказали: мы хотим поговорить о вашем творчестве. Но я знаю, что значит говорить с журналистами – вдруг зададут один-другой вопрос, и ты уже в клешнях, все. Они сделают так, как им лучше", – сказал DELFI Сакалаускас. Звонили и Дале Ибелхауптайте, Андрюсу Мамонтовасу и др.

Правда, Мамонтовас сразу же в фейсбуке разместрил сообщение с вопросом, кто ему звонил, прикидываясь журналистом "Sputnik Литва".

"А ну быстро признавайтесь, кто мне только что звонил и представился журналистом "Спутника", по-русски спрашивал о творческих планах? За небольшую плату могу проконсультировать, как говорить более естественно, чтобы журналистское расследование удалось", – писал Мамонтовас.

А Ибелхауптайте реагировала так: "ВНИМАНИЕ!!! Невероятно, но факт – мне только что несколько раз звонил неизвестный No Caller ID, я ответила, думала, кто-то из Лондона, но... по-русски представился журналист "Спутника" из Москвы. Я ничего не сказала, сбросила и больше не отвечала.Оказывается, сегодня они звонили и Гинтарасу Ринкявичюсу 4 раза, тот же No Caller ID. Он тоже с ними не говорил, и после первого звонка не отвечал. Мы благодарны Юозасу Статкявичюсу, поскольку благодаря ему узнали, что такое этот "Спутник" и сейчас начеку... ИНФОРМИРУЕМ ВСЕХ, ЧТО У НАС С НИМИ НЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО, ЧТО НАБЛЮДАЕТСЯ КАКОЕ-ТО ОБОСТРЕНИЕ, ПОСКОЛЬКУ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЗВОНЯТ ВСЕМ ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА ПОДРЯД. Всем хорошего вечера".

12 ноября в эфире передачи "Держитесь там" на Laisvės TV Андрюс Тапинас признался, что на самом деле деятелям искусства звонили не журналисты "Спутника", а журналисты этого телевидения.

"Деятели искусства – почему-то это должно звучать как оправдание: ай, это ведь деятель искусства, знаешь, старик, этот абы что может наговорить, чувствительный человек, непонятая душа. Поэтому хочу сказать: a) такая логика - оплеуха всем деятелям искусства, б) ни статус деятеля искусства, ни статус архитектора, ни статус быка-производителя, не дает тебе иммунитета, чтобы говорить глупости кремлевским пропагандистам. Или дает? – сказал Тапинас. – И вот эксперимент – мы позвонили известным литовским деятелям искусства и, представившись журналистами "Спутника", захотели поговорить о жизни и творчестве".

В передаче Тапинас извинился перед всеми собеседниками за эту провокацию. "В конце беседы мы планировали представиться, но хочу порадоваться, что наработки Юозаса не ушли впустую. Почти все деятели искусства вежливо ответили, попросили перезвонить, узнав, с кем говорят, и больше на звонки не отвечали".