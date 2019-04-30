На сайте указано, что семья Каралюса собрала чуть больше половины необходимой суммы – 62%. Всего семье надо было 20 000 евро. Несмотря на то, что всю сумму собрать не удалось, 498 человека пожертвовали 12 418 евро.

Сейчас Каралюс размещает в социальных сетях фото и видео с места, где идет строительство и другие работы.

"Сейчас на месте, где стоял дом, проводят работы по расчистке участка. От дома осталась лишь старинная печь и высокий дымоход", – писал Каралюс.

"Природа вокруг такая же красивая. Место такое же красивое, как и было. Теплица немного повреждена, но тоже восстановим", – писал с оптимизмом Линас.

DELFI напоминает, что дом родителей Каралюса сгорел 5 апреля. Вскоре после этого бывший исполнитель группы ŽAS обратился за помощью к обществу.

Дом родителей Каралюса до пожара: