На сайте указано, что семья Каралюса собрала чуть больше половины необходимой суммы – 62%. Всего семье надо было 20 000 евро. Несмотря на то, что всю сумму собрать не удалось, 498 человека пожертвовали 12 418 евро.
Сейчас Каралюс размещает в социальных сетях фото и видео с места, где идет строительство и другие работы.
"Сейчас на месте, где стоял дом, проводят работы по расчистке участка. От дома осталась лишь старинная печь и высокий дымоход", – писал Каралюс.
"Природа вокруг такая же красивая. Место такое же красивое, как и было. Теплица немного повреждена, но тоже восстановим", – писал с оптимизмом Линас.
DELFI напоминает, что дом родителей Каралюса сгорел 5 апреля. Вскоре после этого бывший исполнитель группы ŽAS обратился за помощью к обществу.
Дом родителей Каралюса до пожара:
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