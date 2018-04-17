Такие перемены прогнозирует Минфин Литвы. Во вторник министерство подробнее рассказало об осуществлении этих планов.

"С 2019 г. за счет покупки таких услуг, как ремонт, строительство и других работ по хозяйству, жители смогут уменьшить облагаемые налогами доходы – вернуть часть подоходного налога", – сказал во время презентации реформы министр финансов Вилюс Шапока.

Больше всего реальные доходы жителей должны увеличится за счет постепенного расширения применения необлагаемого налогами размера (ННР).

Нынешнему ННР, который составляет 380 евро, после пересчета будет соответствовать ННР в 270 евро. Постепенно его увеличат до 470 евро. Особенно его действие ощутят люди с низкими зарплатами, а те, кто получает до 2,5 средних зарплат, никакого эффекта от ННР не ощутят.

Со следующего года не придется платить содровский налог с трудовых доходов выше 120 средних зарплат в год. В 2020 г. максимум снизится до 84 средних зарплат в год, а в 2021 г. – до 60.

По данным Департамента статистики, сейчас средняя зарплата в Литве составляет 885 евро ("на бумаге").

Как уже сообщалось, подоходный налог планируют увеличить до 21%, а взносы по социальному страхованию уменьшить до 18,5%.

Шапока выразил надежду на то, что будут единицы работников, которым зарплаты пересчитают неправильно. За такие ошибки полагаются жесткие санкции, работодателям будет невыгодно хитрить. Однако подробно о санкциях он рассказывать не стал.

Эти тарифы начнут действовать после того, как зарплата всех работников "на бумаге" увеличится на 28,5%.

По этой причине правительство хочет, чтобы все необходимые поправки к законам были приняты на весенней сессии (до конца июня). Это позволит дать время работодателям на пересчет зарплат.

Правда, некоторые работники не ощутят от перемен никакой пользы. Особенно это касается тех, у кого есть больше, чем одно жилье.

"Вторая, третья, четвертая недвижимость жилого назначения будет облагаться 0,3% налогом. Если общая сумма всех объектов превысит 220 000 евро, включится прогрессивная система налога на недвижимость, которая действует на данный момент", – сказал Шапока.

Иными словами, по-прежнему 0,5% тариф будет распространяться на сумм, превышающую 220 000 евро, 1% – на сумму выше 300 000 евро и 2% – выше 500 000 евро.

Минфин надеется, что для того, чтобы избежать уплаты этого налога, жители не будут мошенничать. По подсчетам министерства, 30 евро в год будут платить примерно 70% из 220 000 жителей, эта сумма меньше, чем, например, оформление сделки у нотариуса.

Государственная налоговая инспекция будет представлять декларации всем, кто должен платить этот налог. Минфин надеется, что за счет этого налога в казну поступит 11 млн. евро.

По словам Шапоки, малый бизнес в Литве надо беречь, поэтому в налогах для людей, занимающихся индивидуальной деятельностью, ничего не будет меняться.

Министр выразил надежду на то, что расширение базы налога на недвижимость позволит избежать появления пузырей на рынке. Он не взялся оценивать, как это скажется на рынке аренды.

Между тем глава ГНИ Эдита Янушене обещала упростить получение услуг ГНИ и оплаты налогов.

"Сейчас мы говорим о последовательном повышении акциза на табак. Повышать другие акцизы не планируем", – обещал Шапока.