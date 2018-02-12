Несмотря на то, что за последний месяц число жителей Литвы, считающих, что положение в стране ухудшается, снизилось на 8%, по-прежнему большое количество граждан пессимистически оценивает тенденции жизни в стране. 6 из 10 участников опроса (60%) считают, что положение в Литве ухудшается. 32% считают, что положение улучшается.

Опрос был проведен компанией Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA. Его результаты показали, что самые большие пессимисты в Литве - жители Шяуляй (73%), Мариямполе (69%) и Клайпеды (68%).

Между тем, жители Алитуса отличаются наибольшим оптимизмом, по сравнению с жителями других городов Литвы. Это единственный город Литвы,в котором оптимистов больше, чем пессимистов. 54% жителя Алитуса считают, что ситуация в Литве ухудшается, а 44% считают, что положение ухудшается.

Улучшение в положении страны чаще видит молодежь до 30 лет (46%), жители крупных городов (40%), респонденты с высшим образованием (44%) и самыми большими доходами - больше 1000 евро (40%), учащаяся молодежь (57%), специалисты и служащие (41%). Среди людей правых взглядов больше всего положением недовольны люди старше 50 лет. 66% людей старшего возраста считают, что положение в Литве ухудшается.

Кроме того, положением в стране недовольны жители сельских местностей (67%), респонденты с самыми небольшими доходами - до 600 евро в месяц (66%), безработные и домохозяйки (65%).

Кроме того, положением в стране недовольны граждане Литвы польской и русской национальностей. 65% поляков и 66% русских оценивают ситуацию в стране отрицательно.

Опрос был проведен 18-30 января 2018 г. В опросе участвовали 1020 жителей Литвы (18 лет и старше).