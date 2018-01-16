Представьте себе компанию, в которой одинаковую работу выполняют двое мужчин. У Йонаса двое детей, которых он воспитывает с женой, а у Пятраса нет детей. Оба они получали в месяц на свои счета по 500 евро.

Кажется, все честно – за ту же работу оба получают одинаковую зарплату. Однако работодателю они обходятся в разные суммы.

До начала этого года Йонас мог пользоваться дополнительным необлагаемым налогами размером (ННР), поскольку он воспитывает детей, а значит платил меньше подоходный налог (ПН), чем Пятрас. Йонас платил в месяц ПН в размере 24,74 евро, а Пятрас – 64,6 евро.

Благодаря этому работодатели устанавливали Йонасу и Пятрасу разные зарплаты "на бумаге", а "на руки" платили одинаковые суммы. Так зарплата Йонаса "на бумаге" была всего 576,64, а Пятраса – 620,44 евро.

Еще больше разница в стоимости рабочего места Йонаса и Пятраса. Рабочее место Пятраса обходится в 813,89, а Йонаса – 756,44 евро.

В эти суммы входят: зарплата "на руки", 15% ПН, 6% налог на здравоохранение, 3% пенсионного взноса и социальное страхование, которые платит работодатель "Содре".

С 2018 года дополнительного необлагаемого размера нет, поэтому Йонас будет получать на руки не 500, а 482 евро. Надеются, что эту разницу компенсируют "детские" деньги, т.е. 30 евро, значит Йонас будет получать 512 евро в месяц.

Однако такую же сумму будет получать и Пятрас, у которого нет детей.

Изначально мужчины подписывали трудовые соглашения, в которых значились разные условия -а именно разные зарплаты "на бумаге". Если бы Йонас "на бумаге" получал столько же, сколько Пятрас (620,44 евро), то после упразднения дополнительного ННР он получал бы "на руки" 512 евро плюс "детские" деньги. И его доходы увеличились бы до 542 евро.

Об этой схеме DELFI рассказал депутат Томас Томилинас. Он сказал, что сейчас точно знает об одном подобном случае, поэтому не может сказать, массовое ли это явление. Он также не назвал компанию, в которой действовала эта схема.

"Людей чаще всего интересует зарплата "на руки", неважно, есть у них дети или нет, зарплаты были одинаковыми. А сколько в стране таких компаний, где люди с детьми получали столько же, сколько и те, у кого нет детей? Это вопрос, ведь на "бумаге" у них были разные зарплаты", – сказал он.

Он заметил, что эта практика может иметь место и после упразднения дополнительного ННР, поскольку работодатель будет говорить, что работники получают "детские" деньги, которые как надбавку к зарплате платит государство.

Председатель Литовского профсоюза работников пищевой промышленности Гражина Груздене сказала DELFI, что не слышала о том, чтобы людям, у которых есть дети, "на бумаге" платили бы меньше.

С этой схемой не был знаком и глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас. Однако он согласился с тем, что работников чаще всего интересует зарплата "на руки".

"Основная проблема - работник должен знать, сколько ему насчитали, сколько с него высчитывают и сколько у него остается. Когда он этого не знает, начинает винить работодателя в жадности, мошенничестве и т.д.

Мы хотели, чтобы взносы в "Содру" объединили, чтобы человек их видел, когда получает зарплату. Поскольку сегодня он, к примеру, не видит, сколько работодатель платит в "Содру". Плохо, что люди видят только то, что получают. Думаю, учет надо сделать таким, чтобы люди видели зарплату до вычета налогов и после", – сказал Арлаускас.

Государственная инспекция по труду (ГИТ) не исследовала вопрос, есть ли разница в зарплатах тех, у кого есть и у кого нет детей.

"Мы не располагаем данными о такой практике – подобных жалоб мы не получали, не рассматривали и подобные тяжбы", – указала представитель ГИТ Мария Черешкявичюте.

Подобных данных нет и у "Содры". Ее представитель Саулюс Ярмалис сказал, что не анализируют данные конкретных работников конкретных компаний.

"Однако мы хотим обратить внимание на то, что работник должен оценивать не только зарплату "на руки", но и зарплату "на бумаге", поскольку именно от нее зависят социальные гарантии работника – пособие по болезни, материнству, уходу за ребенком, стаж и пенсия", – сказал Ярмалис.