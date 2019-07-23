22 июля вечером в Литве стало известно о смерти 47-летнего актера театра и кино Алмантаса Вайшниса. Во вторник стала известна причина смерти мужчины.
Mirė aktorius Almantas Vaišnys
© DELFI montažas

Портал lrytas.lt сообщает, что мать покойного Алма Вайшнене сказала, что ее сын умер от нарушения сердечной деятельности.

"Врачи написали, что умер от нарушения сердечной деятельности. Больше я ничего не хотела бы комментировать", – сказала lrytas.lt Вайшнене.

DELFI напоминает, что близкие скоропостижно скончавшегося актера сообщили, что с ним можно будет проститься 24 и 25 июля, похороны состоятся 25 июля. Прощание пройдет в Пренай, в похоронном бюро на ул. Й.Здебскё, с 16 ч. 24 июля. Похороны состоятся 25 июля с 14 часов на кладбище в Пренай.

Вайшнис окончил Литовскую музыкальную академию в 2002 году. Его актерская карьера началась в паневежском театре Ю.Мильтиниса, он снимался в литовских и зарубежных кинолентах. Актер прославился ролями в сериале "Лето в Найсяй", "Прокуроры", "Вкус снега", одна из его последних ролей была в фильме "Цена свободы. Саюдис".

Общество

Еврокомиссия внедрила экстренные меры по защите запасов трески в Балтийском море

Еврокомиссия провозгласила чрезвычайные меры по...

Выяснилась причина смерти актера Алмантаса Вайшниса

22 июля вечером в Литве стало известно о смерти...

"Брексит": Британия гарантирует странам Балтии военную защиту, а по положению мигрантов вопросы остаются (14)

После окончательного выхода Великобритании из...

Ученые исследовали затонувший лес каменного века неподалеку от Клайпеды (1)

Польские и литовские ученые изучили древние останки...

Самая ужасная прогулочная тропа в Литве: на что ушли 100 000 евро (16)

Запущенная, обросшая мхами, лишайниками и крапивой. Так...

TOP новостей

Премьер Литвы: налог на автомобили и недвижимость введут с 1 января  Карбаускис придерживается иного мнения (55)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис проверяет,...

В Литве налогами обложат почти все автомобили: минимальный налог 20 евро в год (129)

Власть в Литве решила бороться с дизельными...

Науседа прибыл с визитом в Латвию: мы - братья и должны общаться, как братья (16)

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с рабочим...

В финале чемпионата мира литовский пловец Рапшис был дисквалифицирован (6)

На чемпионате мира о плаванию в Южной Корее литовский...

"Брексит": Британия гарантирует странам Балтии военную защиту, а по положению мигрантов вопросы остаются (14)

После окончательного выхода Великобритании из...