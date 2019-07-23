Выяснилась причина смерти актера Алмантаса Вайшниса

Портал lrytas.lt сообщает, что мать покойного Алма Вайшнене сказала, что ее сын умер от нарушения сердечной деятельности.

"Врачи написали, что умер от нарушения сердечной деятельности. Больше я ничего не хотела бы комментировать", – сказала lrytas.lt Вайшнене.

DELFI напоминает, что близкие скоропостижно скончавшегося актера сообщили, что с ним можно будет проститься 24 и 25 июля, похороны состоятся 25 июля. Прощание пройдет в Пренай, в похоронном бюро на ул. Й.Здебскё, с 16 ч. 24 июля. Похороны состоятся 25 июля с 14 часов на кладбище в Пренай.

Вайшнис окончил Литовскую музыкальную академию в 2002 году. Его актерская карьера началась в паневежском театре Ю.Мильтиниса, он снимался в литовских и зарубежных кинолентах. Актер прославился ролями в сериале "Лето в Найсяй", "Прокуроры", "Вкус снега", одна из его последних ролей была в фильме "Цена свободы. Саюдис".