Выводы экспертов: на пожарище найдено тело стрелявшего в полицейских мужчины

Полиция остановила операцию по поиску подозреваемого, о результатах экспертизы информированы и латышские коллеги, сообщил в полночь Департамент полиции.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела поблагодарил всех полицейских и пограничников, которые участвовали в розыске. Похороны погибшего полицейского состоятся 1 июня.
В ночь на субботу полиция еще не могла сказать, какой смертью умер подозреваемый - сгорел или застрелился.
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