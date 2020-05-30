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Эксперты Литовского центра криминальных исследований в спешном порядке исследовали найденные на пожарище останки и констатировали, что на месте происшествия в деревне Бирбилишкес (Мажейкяйский район) обнаружено тело Стасиса Брасаса. Напомним, что этого мужчину подозревают в том, что он стрелял в приехавших на место преступления стражей порядка.
Выводы экспертов: на пожарище найдено тело стрелявшего в полицейских мужчины
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Полиция остановила операцию по поиску подозреваемого, о результатах экспертизы информированы и латышские коллеги, сообщил в полночь Департамент полиции.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела поблагодарил всех полицейских и пограничников, которые участвовали в розыске. Похороны погибшего полицейского состоятся 1 июня.

В ночь на субботу полиция еще не могла сказать, какой смертью умер подозреваемый - сгорел или застрелился.

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