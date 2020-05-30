Выводы экспертов: на пожарище найдено тело стрелявшего в полицейских мужчины

Полиция остановила операцию по поиску подозреваемого, о результатах экспертизы информированы и латышские коллеги, сообщил в полночь Департамент полиции.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела поблагодарил всех полицейских и пограничников, которые участвовали в розыске. Похороны погибшего полицейского состоятся 1 июня.

В ночь на субботу полиция еще не могла сказать, какой смертью умер подозреваемый - сгорел или застрелился.