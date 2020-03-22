По словам директора выставочного центра Litexpo Юстинаса Борткявичюса, решение будет принято на следующщей неделе.

"Да. Это обсуждается. Завтра (в понедельник – BNS) у нас состоится виртуальное заседание, будем решать", – сказал Борткявичюс.

Сценарий использования Litexpo его глава не комментировал. По его словам, там могут разместить временную больницу или использовать помещение для других целей.

"Сценарии могут быть разными – и для локализации волонтеров, к как больница, и для зараженных людей. (...) Специалисты подумают и решат, как лучше использовать инфраструктуру Litexpo. Когда это решение будет найдено, тогда приспособят", – сказал Борткявичюс.

По его словам, пока думают об использовании внутреннего пространства, но если будет необходимость, то используют и находящуюся рядом автомобильную стоянку. "Пока речь идет только о внутренних помещениях, а на стоянке можно установить временные палатки, или еще что-то", – сказал Борткявичюс.

Внутренняя инфраструктура Litexpo составляет 33 000 кв. м, из них 16 000 кв. м - залы.

Пресс-секретарь Имущественного банка Томас Багдонас сказал, что принадлежащий ему пустой Кулаутауский реабилитационный центр уже передан каунасскому муниципалитету, чтобы его использовали для связанных с коронавирусом нужд.

"Мы передали его временно, пока действует эпидемия", – сказал он.

По его словам, больше никто в Имущественный банк по вопросу свободных помещений не обращался.

В воскресенье в Литве количество диагностированных случаев коронавируса достигло 129.