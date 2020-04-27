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После того как государственная компания Regitra возобновила регистрацию на все экзамены по вождению, 27 апреля утром вышла из строя электронная система регистрации.
Sukčiai apsimeta „Regitros“ darbuotojais ir siūlo nusipirkti vairuotojo pažymėjimą
Sukčiai apsimeta „Regitros“ darbuotojais ir siūlo nusipirkti vairuotojo pažymėjimą
© DELFI / Karolina Pansevič

"Причину я назвать не могу, но сейчас система регистрации не работает. Работают программисты, когда все приведут в порядок, сразу информируем", – сказала пресс-секретарь Regitrа Аурелия Юодите.

До сих пор были отозваны все записавшиеся на экзамены до 11 мая, за исключением тех, кто зарегистрировался заново с 17 апреля на экзамены на категорию A1, A2, A и C, CE.

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С 27 апреля возобновлена регистрация на все экзамены. Графики запланированы до 11 мая. Во время сдачи теории Regitra должна обеспечить расстояние между сдающими не меньше 2 м, в помещение могут входить только люди в масках и одноразовых перчатках.

Экзамен по вождению будущие водители будут сдавать в выданных им новых защитных масках и одноразовых перчатках.

На экзамен по вождению будущие мотоциклисты должны принести свой шлем, налокотники и наколенники, защиту на плечи, перчатки и устройство "свободные руки", которое размещается под шлемом. Без этих вещей экзамен сдать не получится, указал Минздрав.

У всех приходящих на экзамены будут измерять температуру. Людей с температурой и признаками ОРВИ впускать не будут.

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