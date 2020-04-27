"Причину я назвать не могу, но сейчас система регистрации не работает. Работают программисты, когда все приведут в порядок, сразу информируем", – сказала пресс-секретарь Regitrа Аурелия Юодите.
До сих пор были отозваны все записавшиеся на экзамены до 11 мая, за исключением тех, кто зарегистрировался заново с 17 апреля на экзамены на категорию A1, A2, A и C, CE.
С 27 апреля возобновлена регистрация на все экзамены. Графики запланированы до 11 мая. Во время сдачи теории Regitra должна обеспечить расстояние между сдающими не меньше 2 м, в помещение могут входить только люди в масках и одноразовых перчатках.
Экзамен по вождению будущие водители будут сдавать в выданных им новых защитных масках и одноразовых перчатках.
На экзамен по вождению будущие мотоциклисты должны принести свой шлем, налокотники и наколенники, защиту на плечи, перчатки и устройство "свободные руки", которое размещается под шлемом. Без этих вещей экзамен сдать не получится, указал Минздрав.
У всех приходящих на экзамены будут измерять температуру. Людей с температурой и признаками ОРВИ впускать не будут.
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