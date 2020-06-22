Этот экзамен будут сдавать 18 тыс. 653 выпускника, сообщило Министерство образования, науки и спорта.

По данным ведомства, это самый популярный государственный экзамен, из тех, что выбирали для сдачи.

Хотя карантин завершился, для защиты всех участников экзаменов этом году будут выдвигаться большие требования безопасности. Выпускники будут сдавать их в группах по девять человек, а экзамен по информационным технологиям – в группах по шесть человек. В прошлом году экзамены сдавали в группах по 14 человек.

Предусмотрено и большая дистанция между людьми, обеспечение помещений средствами дезинфекции.

На экзамен абитуриенты должны принести документ удостоверения личности и средства, необходимые для выполнения задания. Рекомендуется ношение масок, респираторов, одноразовые перчатки.

В этом году выпускные экзамены сдают более 26 тыс. учеников выпускных классов общеобразовательных и профессиональных школ. В целом – 28 тыс. 267 кандидатов: абитуриенты, бывшие школьники и экстерны.

В связи с карантином у абитуриентов в этом году была исключительная возможность дважды выбирать экзамены. До 18 мая ученики отказались от 5701 экзамена, который ранее намеревались сдавать.

Для получения аттестата зрелости нужно сдать два экзамена: обязательный экзамен по литовскому языку и литературе и еще один экзамен по выбору или подготовить специальную работу на аттестат зрелости.

Основная экзаменационная сессия завершится 21 июля экзаменом на аттестат зрелости по физике. Повторная сессия состоится с 22 июня по 4 августа.