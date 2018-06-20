По словам представителей Министерства науки и образования, цены на обучение университеты регулируют сами. Министерство может регулировать только нормированные цены. Может быть разница между нормированными ценами и ценами, установленными вузами, однако некоторые вузы уверяют, что цены увеличились только потому, что выросли нормированные цены.
Нормированные цены – средства, выделяемые из госбюджета на обучение студентов, поступивших на финансируемые места, цены, установленные университетами – сумма, которую за учебу платят студенты.
По данным Литовской ассоциации вузов по организации общего приема (ЛАВ ООП), в 2017 г. самыми популярными специальностями была медицина в Литовском медицинском университете. Первым номером эту специальность в прошлом году выбрали 724 кандидата.
К сожалению, не все попадают на финансируемые государством (бесплатные) места. В прошлом году студенты-платники платили за первый год 3150 евро, в этом - 3200 евро.
Однако некоторые специальности подорожали еще больше.
Меньше всего цены подняли за специальность программных систем и психологии – на 30 евро. Незначительно увеличились и цены на системы тренировок в Литовском спортивном университете – на 61 евро.
Большая часть цен в университетах выше нормированных, однако особенно велика разница между платой за одонтологию. Нормированная цена – 3294, а университетская – 4250 евро (разница – 956 евро).
Есть и одинаковые цены: программные системы ВУ и КТУ и психология ВУ – по 2274 евро, системы тренировок ЛСУ – 3294 евро.
Нормированные цены за год больше всего увеличились за одонтологию и системы тренировок – на 47 евро (с 3247 до 3294 евро).
Больше всего подорожало обучение в Вильнюсском университете (ВУ).
Право и бизнес в ВУ подорожало на 540 евро (с 1500 до 2040 евро).
Представитель Министерства науки и образования Эгле Раденене сказала, что университеты сами регулируют цены.
"Государство устанавливает нормированные цены. Они в этом году увеличились на 1,5% из-за повышения базового размера должностного оклада с 130,5 до 132,5 евро. К примеру, социальные науки будут стоить на 1,34% дороже - не 1268, а 1285 евро. Больше всего - подготовка пилотов – на 1,5%, с 11 576 до 11750 евро", – сказала она.
Однако есть разница между нормированными ценами и ценами, которые устанавливают сами университеты.
Изменение нормированных цен в 2017-2018 гг.
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