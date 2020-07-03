Выпускники застрахованы государством до конца августа. За сентябрь минимальный взнос уже придется платить самостоятельно.

Если после окончания школы или вуза выпускники никуда не поступили учиться, не устроились на работу, не открыли свою деятельность и не зарегистрировались в Службе занятости, то с сентября им надо самостоятельно платить ОНЗ в размере 42,37 евро в месяц.

Важно помнить, что в некоторых вузах учеба начинается с октября, значит, за сентябрь придется платить ОНЗ самостоятельно.

Если выпускник трудоустроился, то об ОНЗ ему не надо заботиться, взносы переводит работодатель. Если, к пример, человек трудоустроился 18 сентября, то налог за сентябрь заплатят, но если трудовой договор был подписан с 5 октября, то за сентябрь надо заплатить налог самостоятельно (если он не стоял на учете в Службе занятости).

ОНЗ придется платить и в том случае, если человек уехал из Литвы за границу, но не декларировал свой отъезд.

Если выпускник школы или вуза поступил учиться в вуз в Литве или за границей, то он будет застрахован государством.

Государство страхует и тех жителей, которые зарегистрированы в Службе занятости.

Платить ОНЗ не надо тем, кто декларировал отъезд из Литвы.

Поступившие в вузы стран ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Швейцарии должны предоставить Больничной кассе оригинал справки об обучении в конкретном вузе и документа, удостоверяющего личность. Важно заранее сделать Карту европейского страхования. Эту карту Больничная касса выдает бесплатно на год. Правда в Великобритании она действительна только до 31 декабря 2020 года.

Поступивших в вузы Великобритании с 1 февраля 2020 года жителей Литвы государство будет страховать до конца обучения, но не дольше, чем до 31 августа 2023 года. Справки об обучении из вуза надо предоставлять ежегодно.

Важно знать, что если учебный год за границей начинается позже, не с сентября, а позже, то за пропущенные месяцы надо платить ОНЗ самостоятельно.

Кроме того, жителей Литвы, поступивших в вузы, например, США, государство не страхует, им надо оформлять частную страховку.

Если вы должны заплатить ОНЗ за сентябрь, надо помнить, что это нужно сделать до последнего дня месяца (сумма - 42,37 евро).

На сайте "Содры" можно узнать, есть ли у вас задолженность по ОНЗ. Если есть, вам ее придется погасить.