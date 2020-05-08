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Абитуриентам будет создана возможность отказаться от экзаменов по выбору, заявила временно исполняющая обязанности заместителя директора Национального агентства образования Аста Раноните.
Выпускники в Литве смогут отказаться от некоторых экзаменов по выбору
© DELFI / Karolina Pansevič

"Есть предложение и создается возможность для школьников, с учетом того, что они выбирали экзамены еще в 2019 году, в ближайшее время до 18 мая отказаться от экзаменов на аттестат зрелости по выбору, если в них нет потребности с учетом будущего обучения или карьеры", – заявила А. Раноните в пятницу.

Экзаменационную сессию планируется начать 22 июня, а завершить до 21 июля.

Первый этап вступительных экзаменов в высшие школы состоится до 18 августа, второй должен завершиться 4 сентября, а учебный год в высших учебных заведениях планируется начать еще через две недели.

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