Выпускники в Литве сдают экзамен по литовскому языку

"В этом году экзамен будут сдавать больше 26 000 выпускников этого года. Всего экзамен будут сдавать 28 267 кандидатов – выпускники, бывшие ученики и те, кто сдает экзамен экстерном", – информировала директор Национального агентства образования Рута Красаускене.

Это обязательный экзамен, поэтому его сдают все выпускники. Государственный экзамен сдают 17 268 кандидатов, а школьный – 8511 человек.

Сообщается, что расписание экзаменов в 2020 году составлено так, чтобы сдача, оценка и поступление в литовские вузы гарантировали законные ожидания школьников.

В 2020 году экзамены по субботам проводить не будут.