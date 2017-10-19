Выпускники школ новым порядком пока не интересуются

Работа на аттестат зрелости – продолжительный творческий процесс, который отнимает несколько месяцев. Если работа оценивается на 9–10 баллов, то при поступлении в вузы выпускник получит дополнительные 0,25 балла, отметка будет и в аттестате зрелости. В этом году такой вариант заинтересовал 250 будущих выпускников из 20 000.
Работники системы образования говорят, что со временем такие работы станут популярнее, а в будущем могут даже стать обязательными. В некоторых странах Европы такие работы - обычная практика.
В Ирландии оценка за такую работу составляет около половины общей оценки, в Великобритании и Нидерландах такую работу пишут по каждому предмету. В Эстонии тем, кто не пишет такие работы, не дают аттестат зрелости.
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