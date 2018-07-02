Европейский гуманитарный университет под руководством академика Анатолия Михайлова начал свою деятельность в Минске в 1992 году. Через двенадцать лет белорусские власти решили по идеологическим соображениям лишить частное учреждение образования лицензии.

— Власти оказывали на наш университет огромное давление, потому что заявляли, что стране не нужно такое учреждение образования, якобы готовящее элиту, которая приведёт Беларусь на Запад, – отмечал президент ЕГУ, академик Анатолий Михайлов.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

Через год после ликвидации, в 2005 году, ЕГУ возобновил свою деятельность уже в литовской столице.

— В 2004 году было уже очевидно, что с нашим университетом покончено, однако после этого произошло чудо: несмотря ни на что, мы получили приглашение от Литвы, которая была готова нас принять. Было тяжело поверить, что мы сможем возобновить деятельность в стране, которая, хоть и является соседом, но находится в совершенно иной реальности, чем Беларусь, – рассказал Анатолий Михайлов.

С переездом в Литву руководство ЕГУ вынуждено было решать множество возникших проблем не только академического, но и сугубо хозяйственного плана. География размещения университета в Вильнюсе впечатляла: офис администрации, первоначально расположенный на улице Кражю, со временем переехал в здание на ул. Тауро. Медиацентр ЕГУ разместился в здании Литовского радио и телевидения. Учебные же аудитории белорусским изгнанникам выделил университет им. Миколаса Рёмериса.

В прошлом году университет на своё двадцатипятилетие получил в подарок от литовских властей новый учебный корпус. Им стал бывший Августинский монастырь в Старом городе. В трёхсотлетнем здании сохранились старинные фрески, камины и мощёный булыжником пол в подвале. Голоса студенток зазвенят в тиши бывших монастырских келий уже этой осенью.

— Переезд ЕГУ в бывший августинский монастырь в самом центре Старого города Вильнюса был бы невозможным без экстраординарной помощи правительства Литвы, – отметил руководитель ЕГУ по коммуникации и маркетингу Максимас Милта. – Этим занимались три правительства. Пятнадцатое правительство во время премьерства господина Кубилюса приняло политическое решение о том, чтобы передать нашему университету здание Августинского монастыря. Правительство господина Буткявичюса его ремонтировало, а правительство Сквернялиса, наконец, приняло решение о передаче здания белорусскому университету в Вильнюсе.

Перемены в новом ЕГУ

С возрождением ЕГУ в литовской столице многие белорусские общественные и политические деятели связывали самые разнообразные надежды. Не обнаружив в деятельности университета отражения своих чаяний, университет некоторые поспешили объявить антидемократичным и даже антибелорусским. Между тем, открывая торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам, уже в третий раз проходящую в костёле Св.Котрины, новый ректор ЕГУ, болгарин Сергей Игнатов начал свою речь на белорусском языке.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

— В марте я присоединился в качестве ректора в сообщество нашего университета, – сказал Сергей Игнатов. – По прошествии нескольких месяцев в Вильнюсе я окончательно убедился в значительности нашего университета для Беларуси и региона. Европейский гуманитарный университет – это действительно важный проект, ктотрый не был бы возможен без совместных усилий студентов и преподавателей, сотрудников и выпускников, доноров и партнеров.

— Европейский гуманитарный университет стал символом свободы и качественного образования для белорусских студентов, – подчеркнул вице-министр иностранных дел Литвы Нерис Германас. – Литва чтит свои обязательства и оказывает поддержку ЕГУ, а вместе с другими донорами и международными партнерами будет способствовать созданию необходимых условий для университета.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

За годы нахождения в литовской столице Европейский гуманитарный университет успел пережить не самые позитивные перемены. Протестуя против "глубокого внутреннего кризиса, переживаемого «университетом в изгнании»", учреждение образования вынуждены были покинуть члены преподавательского состава, образовавшие демократическую платформу "За новый ЕГУ!".

После ухода академика Анатолия Михайлова с поста ректора университета руководящую должность занял американец Дэвид Гарри Поллик, деятельность которого выпускник ЕГУ Серж Харитонов связал с коррупционным скандалом, лишившим альма-матер трети финансирования.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

В 2017 году Центр оценки качества высшего образования Литвы негативно оценил деятельность ЕГУ, в результате чего университет оказался на грани закрытия. В мае 2018 года Сейм Литвы даже принял поправки к закону о науке и образовании. Согласно изменениям в законодательстве, для литовских учреждений образования, имеющих статус действующих в изгнании, условия деятельности устанавливает правительство.

Место противоречий и парадоксов

О сложностях существования университета в своей речи на белорусском языке упомянула абсольвент программы "Медиа и коммуникации" София Савчук, признанная в этом году выдающейся выпускницей ЕГУ. Она отметила, что ЕГУ является местом противоречий и парадоксов, поскольку здесь невероятные планы действий и изменений часто сталкиваются с ежедневным равнодушием и пассивностью, безграничный научный, исследовательский, творческий потенциал часто упирается в непризнание его важности для развития университета и недостаточно поддерживается.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

Призыв к критическому мышлению в рамках академических курсов, по мнению Софии Савчук, сопутствует частому непринятию критики, а стремление к академическим свободам и поддержка европейских ценностей сосуществует с постсоветскими способами управления.

— Именно таким полным контрастов и противоречий был мой опыт обучения в ЕГУ, – призналась София Савчук. – ЕГУ, с одной стороны, – это мощный фундамент теоретических гуманитарных знаний, но также и практической компетенции. Я как студентка программы "Медиа и коммуникации" имела возможность работать в настоящей медиа-студии, и это я действительно ценю. К сожалению, в белорусских ВУЗах не всегда есть определённая материальная база и соответствующие структуры для этого, а в ЕГУ эта структура создана, и это для меня было здесь очень интересно.

София Савчук отметила и иной аспект своей учёбы в ЕГУ - это внеакадемическая деятельность:

— Я была очень активной в Студенческом представительстве, независимом органе управления, и это доказывает, что ЕГУ находится в европейском пространстве, у котором студенческому самоуправлению отводится важная роль. У меня была возможность отстаивать голос студентов, говорить о проблемных моментах, и мой голос был услышан.

За всё время существования университет закончили более 3000 выпускников. Сюда они приходили с различным багажом знаний, умений и навыков, с разнообразными жизненными целями и ожиданиями обрести здесь то, чего не смогли найти на родине.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

Константин Грицук, выпускник образовательной программы "Медиа и коммуникации" со специализацией "Визуальная культура и креативные индустрии", сообщил, что определился с выбором ЕГУ ещё в 2011 году:

— После школы я толком не знал, куда мне идти, и услышал о ЕГУ хорошие отзывы. Здесь нет конкретной специальности, связанной с кинематографией, зато есть доступ к оборудованию, здесь могут с этим помочь. Меня заинтересовала возможность обучаться академическим дисциплинам, связанным с кино – то, что в Беларуси я не смог найти. Вначале было интересно, был огонь в глазах. Дальше стало посложнее. Тем не менее я доволен тем, что я получил.

В качестве дипломной работы Константин Грицук представил свой игровой фильм, средства на который он полгода зарабатывал на телевидении. С продвижением своего детища Константин связывает и свою дальнейшую судьбу.

— Сейчас фильм поедет на фестивали. Мне нужно пока что заняться его дистрибуцией. Хотелось бы для начала остаться в Вильнюсе, чтобы работать в области продакшена.

ЕГУ позволил почувствовать себя гражданином мира

Ирина Косякина провела в ЕГУ пять лет, заочно окончив образовательную программу "Культурное наследие и туризм".

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

— Это – один из самых замечательных периодов моей жизни, не считая всех путешествий, которые были благодаря бесплатной визе от ЕГУ. Это очень замечательный бонус. На самом деле ЕГУ дал возможность не только путешествовать, но и почувствовать себя гражданином мира. За эти пять лет я объездила намного больше стран – это началось с поступления в ЕГУ, за что я ему благодарна.

— Я получила практический опыт по моей специальности, потому что такая материальная база, как медиа-лаборатория, – не такой распространённый вариант в белорусских ВУЗах, – отметила София Савчук. – С другой стороны, это вера в себя, чтобы бороться с той несправедливостью, которую я вижу и в университете, и в Беларуси. Для меня это вылилось в желание работать в белорусском гражданском сообществе, в негосударственном секторе. Я надеюсь, что в будущем это моё желание осуществится.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

После завершения образовательного процесса в ЕГУ выпускники университета своё будущее представляют по-разному. Ирина Косякина призналась, что хотела бы найти стажировки в туристической сфере, в гостиничном бизнесе где-нибудь за рубежом:

— Возможно, это будут Штаты или Европа. Посмотрим, откуда ответят быстрее. Это может быть и Литва, но хотелось бы уехать подальше. Литва уже за пять лет стала очень родной, хочу такой же родной сделать и другую страну.

София Савчук рассматривает несколько вариантов дальнейшей деятельности, одним из которых является продолжение обучения в европейских университетах. Между тем девушка не исключает возможности возвращения на родину:

— В перспективе я хотела бы заниматься в негосударственном, некоммерческом секторе, вернуться в Беларусь. Половина выпускников возвращается в Беларусь. У каждого есть на это свои причины. Я себя не вижу больше нигде, поэтому для меня это логичный вариант. Тем не менее, у меня есть знание иностранных языков, немецкого, английского, литовского. Это то, что дал мне университет, поэтому с этими своими знаниями я чувствую себя достаточно конкурентоспособной, в силах найти работу и совершить для общества что-то полезное.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

В первую очередь – европейцы

Годы, проведённые в литовской столице, не прошли бесследно для выпускников ЕГУ. Ирина Косякина призналась, что безумно любит старый и новый Вильнюс:

— Все улочки уже как родные. Я приезжаю сюда каждый раз с радостью. Вильнюс никогда не надоест, я всегда готова приехать сюда. Для меня каждая сессия была как праздник. Это повод взять отпуск, уехать с работы, наконец-то отдохнуть, за неделю сдать экзамены, погулять, развеяться, встретиться с друзьями. По-моему, это очень редкая возможность. Ты относишься к учебе больше как к хобби какому-то, чем как к обязанности. Поэтому это здорово! Всем советую поступать в ЕГУ.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

За четыре года обучения Вильнюс стал своим и для Софии Савчук.

— Здесь есть белорусское присутствие, здесь довольно мощное белорусское сообщество, частью которой в том числе чувствую себя и я, частью её является и ЕГУ. Это – пространство, в котором можно, не отделяясь от Беларуси, живя за рубежом, быть связанным с Беларусью, – подчеркнула выпускница ЕГУ. – Для меня переезд в Литву был первым опытом самостоятельной, взрослой жизни, при этом сразу же за рубежом. За четыре года здесь я себя своей так и не почувствовала. Мы понимаем, что, будучи выходцами из Восточной Европы, в Европейском Союзе мы остаёмся эмигрантами, несмотря на то, что всегда можно найти своё место в жизни в любой стране.

София Савчук призналась, что чувствует себя в первую очередь европейкой, после этого – белоруской. Всё это даёт ей одинаковую возможность жить и там, и там:

— В любом случае я хотела бы делать что-то для Беларуси. Поэтому и говорю, что вернулась бы в Беларусь.

Церемония вручения дипломов в ЕГУ © Сяржук Гавриленко

По мнению Софии Савчук, культурный капитал у человека, который окончил ЕГУ, и у выпускника белорусского ВУЗа, разный в силу определённых идеологических установок:

— Мы изучаем здесь то, что в Беларуси изучать невозможно. Например, это гендерные исследования, визуальные исследования, медиа – это то, что в Беларуси не в приоритете. Поэтому с той совокупностью знаний и опытом, которые я получила тут, в Беларуси, возможно, я не всегда могу чувствовать себя комфортно, но это даёт мне дополнительную силу, желание и вдохновение как-то влиять на своё окружение. ЕГУ – это всё же университет, направленный на активную белорусскую молодёжь, которая образована, не боится перемен, проявления своей позиции. Я посоветовала бы поступать в ЕГУ людям, если они приезжают в этот университет с более-менее сформированными целями, а не отдают предпочтение дешёвому европейскому образованию или мифическим, иллюзорным идеалам жизни в благосостоянии. Это абсолютно определённая категория людей, которые должны тут находиться, и которые, в принципе, делают ЕГУ таким, каким он есть сейчас.