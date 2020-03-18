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Во вторник парламент Литвы принял поправки, согласно которым выплаты родителям, присматривающим за детьми детсадовского возраста и учениками начальных школ, будут действовать во время всего периода карантина.
Выплаты по уходу за детьми родителям будут - на все время карантина
© Shutterstock

Во вторник единогласно за это проголосовали 100 депутатов. Таким образом был изменен порядок выплат по болезни в случае объявления правительством экстремальной ситуации или карантина государственного уровня.

Поправки, предложенные Министерством социальной защиты и труда, вступят в силу, когда их подпишет президент Гитанас Науседа.

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Поправки были приняты в течение одного дня в порядке особой срочности.

До сих пор эти выплаты родителям предусматривались на две недели карантина.

В случае экстремальной ситуации выплата будет осуществляться до тех пор, пока это положение закончится, либо будет отозван карантин. Выплата составляет 65,94% зарплаты до уплаты налогов.

В поправках также устанавливается, что такую выплату могут получать и бабушка или дедушка ребенка, если у обоих или у родителя одиночки нет возможности работать удаленно, либо если работодатель не объявил простой.

Предусмотрена более значительная выплата работникам, которые заразились, выполняя должностные обязанности. Если специалисты здравоохранения, должностные лица или прочие работники во время выполнения своей работы заражаются болезнью, из-за которой объявлена экстремальная ситуация, им полагается выплата по болезни максимального размера.

В таком случае они будут получать 100% заработной платы, получаемой после уплаты налогов или 77,58% зарплаты до их уплаты. В данный момент медики получают обычную выплату по болезни – 62,06% от зарплаты до уплаты налогов.

ru.DELFI.lt
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