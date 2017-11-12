Как сказал лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис указал, что одно из средств помощи семьям в бюджете на следующий год - это детские деньги. Планируют, что в следующем году на каждого ребенка будут выплачивать 30 евро, а в будущем эту сумму планируют увеличить.

"Я думаю, что через несколько лет у нас будут довольно ощутимые суммы, чтобы семьи на самом деле почувствовали помощь государства", - сказал Карбаускис.

По его словам, в бюджете есть немало мер, предназначенных для снижения социального разобщения - повышением минимальной зарплаты, необлагаемого налогами минимума.

"Что касается молодых семей, в регионах компенсируют средства для приобретения первого жилья, их сумму увеличивают до 15%. Это надо наращивать, поскольку 15% - это слишком мало, чтобы появился интерес обосноваться в регионах. Видно 25-30% - это то, что люди считали бы мотивом. За год это сделать невозможно, но делают шаги в верном направлении", - сказал Карбаускис.

Представители фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас, Жигимантас Павилёнис и Аудронис Ажубалис зарегистрировали проект поправок к закону о подоходном налоге, в соответствии с которым, семьи с двумя детьми будут платить ПН в размере не 15%, а 10%, а с тремя и более – не 15%, а 5%.

Павилёнис сказал, что благодаря этим переменам доходы семьи с двумя детьми и средним достатком в 830 евро увеличатся с 703,55 до 748,80 евро "на руки", а с тремя с 733,55 до 857,05 евро.

Правительство предложило увеличить необлагаемый налогами минимум с 310 до 380 евро, но отказаться от дополнительного ННМ за детей в обмен на 30 евро детских денег в месяц.

Лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас сказал, что представители партии предложат не только платить детские деньги, но и оставить в силе дополнительный ННМ для родителей.

Чтобы снизить нищету, член фракции соцдемов Довиле Шакалене с коллегами из других фракций также зарегистрировала поправки к Гражданскому кодексу, согласно которым помогут задолжавшим людям. Одно из основных предложений – разрешить высчитывать в пользу погашения долга 20% средств из зарплаты и выплат, не превышающих минимальную зарплату (сейчас из таких доходов высчитывают 50% доходов).

Раса Будбергите, Шакалене, Юозас Олекас представили предложение, в связи с которым дополнительный ННМ за детей будут получать не только родители, но и опекуны.

Представитель Национального объединения мам Раса Жемайте приветствовала зависимость ПН от количества детей.

"Налогообложение должно реагировать на число членов семьи. В Литве такой реакции немного, поскольку у нас в "Содре" нет "нулевого" тарифа и с первого цента надо платить все налоги. Эти доходы почти не зависят от количества членов семьи. Это нелогично", - сказала Жемайте.

Она также порадовалась, что "детские деньги" будут платить всем детям без исключения.

"Детские деньги" - это выражение уважения к гражданам, это хорошо, поскольку это действует как льгота, но сумма должна быть больше примерно 102 евро. Столько в принципе надо на ребенка", - сказала Жемайте.