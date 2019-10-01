Разумный алкотестер, разработанный литовской командой за поразительно короткое время, стал незаменимым партнером строительных, транспортных компаний, а также компаний, занимающихся производством и предоставлением услуг. Команда передачи IT+ не только интересовалась биометрической идентификацией прибора, но и испытала алкотестер в действии, убедившись в том, что он мгновенно обрабатывает данные и передает их на центральный сервер.
Ведущие передачи Саулюс Еруслановас и Элита Цитовичюте рассказали, что этот разумный алкотестер может фиксировать не только количество алкоголя в организме, но и отличается наличием биометрической технологии распознавания лица, а также системой контроля времени.
"Это достаточно инновационные вещи, все собрано в одно. Для сборки нужны были еще более интересные технологии: как правильно идентифицировать лицо, как распознать случаи мошенничества. Нашей целью было создание прибора, работающего автоматически, без какого-то дополнительного контроля", – сказал глава компании dirbkblaivus.lt Дарюс Диджгальвис. По его словам, в первую очередь прибор фиксирует наличие или отсутствие алкоголя в организме, затем уже отмечает время прихода на работу и ухода.
Диджгальвис перед камерой продемонстрировал работу алкотестера: кончик трубки он обмакнул в алкоголь, имитируя приход нетрезвого работника. Прибор сразу показал, что работник пьян. "Вердикт ясен: человек работать не может", – сказал Диджгальвис.
По его словам, каждое тестирование показывает результат в реальное время. Для нарушений у системы есть отдельное отделение: как только контролирующее лицо увидит, что работник пьян, жмет на кнопку и появляется акт об отстранении человека от работы.
Диджгальвис показал и аналогичное мобильное оборудование. Оно тоже снабжено системой биометрической идентификации лица, проверкой на наличие алкоголя и может быть интегрировано в учет рабочего времени работников.
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