Видео было размещено в Instagram, его увидели ответственные граждане и передали в полицию, через сайт epolicija.

Молодые люди не только угрожали "зарезать", но и "ножом перерезать голову", если люди будут жаловаться, кроме того, они плевались в салоне автобуса.

Кроме того, молодые люди, возможно, пили в автобусе алкоголь и матерились.

По словам жителей, такие граждане представляют опасность для общества. Ведь пользоваться общественным транспортом надо ответственно и осторожно, поскольку никогда не можешь знать, кто ехал в транспорте до тебя.

Пресс-секретарь компании столичного общественного транспорта Мигле Билините информировала, что за порядком в транспорте отвечает как компания, так перевозчик и контролеры.

"Водители отвечают за безопасную перевозку пассажиров, поэтому концентрируются прежде всего на дороге, наблюдении за ситуацией на дороге, по возможности следят и за порядком в автобусе. Общественный транспорт доступен всем пассажирам. Они должны соблюдать правила пользования автобусами и троллейбусами. Конечно, общественным транспортом пользуются представители разных социальных групп, поэтому бывают разные ситуации".

По ее словам, водитель или контролеры могут высадить из автобуса нетрезвых пассажиров, пассажиров, находящихся в состоянии наркотического опьянения, а также призвать пассажиров к порядку, попросить их не шуметь, не мусорить и т.д.

"О неподобающем поведении пассажиры должны информировать водителя. Мы просим пассажиров проявлять сознательность. Общая атмосфера в общественном транспорте и его привлекательность зависят от того, какое окружение мы сами создаем", – сказала Билините.

Она рассказала, что сейчас автобусы и троллейбусы дезинфицируют чаще - после каждого рейса.

Представители Литовской полиции сказали, что поинтересуются, было ли начато расследование зафиксированного в автобусе инцидента, но пока официальный комментарий не поступил.