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Каунасский окружной суд 3 апреля признал троих кузенов виновными в убийстве Евы Страздаускайте и приговорил Ляонаса Беляускаса к пожизненному лишению свободы, Каролиса Беляускаса к 17 годам, а Мантаса Беляускаса - к 16 годам лишения свободы.
Įtariamieji I. Strazdauskaitės nužudymo byloje
Įtariamieji I. Strazdauskaitės nužudymo byloje
© DELFI / Rafael Achmedov

"Троих кузенов признали виновными (...) всех троих суд приговорил к лишению свободы, одного – к пожизненному заключению", – сказала представитель суда Милда Бучните.

Двоюродных братьев из Кедайняй Каролиса, Ляонаса и Мантаса Беляускасов обвиняли в том, что в целях сокрытия другого преступления они жестоко убили человека. Кроме того, их обвиняли в незаконном лишении свободы и нанесении ущерба чужому имуществу. Прокурор просил суд назначить всем троим максимальное наказание – пожизненное заключение.

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Ева Страздаускайте в марте 2017 года выехала в Вильнюс из Плунге и пропала. Через несколько дней ее тело было обнаружено в Кедайняйском районе. По данным правоохраны, девушку жестоко забили лопатой. Подозревают, что убийство было совершено потому, что обвиняемые пытались угнать роскошный автомобиль, на котором ехала Страздаускайте. Согласно материалам дела, обвиняемые разыграли ДТП, а когда Страздаускайте вышла из автомобиля, похитили ее, а затем убили.

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