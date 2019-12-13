Клайпедский суд вынес решение, которого ждали и в Литве, и в Великобритании. История рабского труда в Великобритании вызвала резонанс во всем мире, поскольку такое жестокое обращение с людьми представить не могли даже сотрудники правоохраны.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

По этому делу были осуждены гражданин Литвы Эдикас Манкявичюс (1966 г.р.) и граждане Великобритании Жаклин Хазел Джудж и Даррел Джон Хоутон. Эмигранты из Литвы рассказали правоохранительным органам, в каких условиях им пришлось жить и работать.

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Мужчины из Литвы рассказали, что работали даже тогда, когда их руки были покрыты кровоточащими ранами, ловили кур на ферме, спали обычно в микроавтобусах, поскольку работали по 14-17 часов. Кроме того, они ютились в небольших помещениях, практически в хлеву, а за неповиновение на них спускали собак.

Однако Манкявичюс уверял, что все эмигранты работали на ферме по собственному желанию и даже разбогатели.

Суд выяснил, что обвиняемые действовали заодно, искали в Литве социально уязвимых людей, которым обещали хорошую работу за границей.

По данным суда, эмигрантов использовали около 6 лет. Они работали нелегально, у них не было никаких социальных гарантий, во время переезда из дома на работу и назад им не давали еды, работали люди в ужасных условиях.

Суд подчеркнул, что пострадавшие жили и работали в рабских условиях.

Всех троих обвиняемых суд признал виновными. Манкявичюса приговорили к 6 годам лишения свободы, а иностранцев к 5 годам лишения свободы.

Кроме того, они должны возместить двум пострадавшим ущерб в размере 2000 и 3000 евро. Манкявичюс еще должен возместить двоим пострадавшим моральный ущерб в размере 8000 евро.

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