Вильнюсский окружной суд (ВОС) в понедельник вынес приговор в одном из крупнейших в истории Литвы контрабандных дел – приговорил Вилюса Каралюса к 13-и годам лишения свободы.
Vilius Karalius
© DELFI / Kiril Čachovskij

В этом деле осуждены бывший сотрудник полиции В. Каралюс, сын члена сейма Витаутаса Камблявичюса Айварас и еще 22 человека, в том числе и бывшие таможенники.

А. Камблявичюс оштрафован на 4 тыс. евро, однако платить штраф ему не придется, так как суд засчитал его временное пребывание под арестом.

Три человека приговорены к срокам лишения свободы, им придется провести в заключении от трех до десяти лет. Один обвиняемый оправдан, еще один освобожден от ответственности, потому что сотрудничал с правоохранителями.

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Другие осужденные приговорены к штрафам в размере от 2,6 тыс. евро до 11,3 тыс. евро.

"Суд признал, что в январе 2009 года В. Каралюс и Сваюнас Чебаторюс организовали в Литве действовавшее в Литве, Польше, Германии, Беларуси и Российской Федерации в разных составах преступное объединение для совершения преступного деяния – контрабандной перевозки сигарет", – объявила судья Юргита Мачёните.

Суд также удовлетворил иск таможни и присудил осужденным уплатить 5,1 млн евро не уплаченных государству налогов. У осужденных также конфискованы тягачи и прицепы.

Относительно части преступлений осужденные оправданы, так как истек срок давности.

В ходе досудебного расследования установлено, что за два года в Литву и другие страны Евросоюза было незаконно ввезено и вывезено сигарет таможенной стоимостью более 10 млн евро. Нелегально через границу было провезено или были предприняты попытки перевезти более 84,6 млн единиц контрафактных сигарет.

Это решение суда может быть обжаловано в Литовском апелляционном суде.

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