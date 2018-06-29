Прокурор Витаутас Гатавяцкас предлагал приговорить Казюкайтите к 17 годам, а Контяниса к пожизненному лишению свободы.

Суд признал ранее дважды судимого Контяниса опасным рецидивистом. Кроме того, оба они должны заплатить больничной кассе почти 2000 евро за лечение ребенка, а отцу покойного - 5000 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Ни один из осужденных свою вину не признал, а это показало, что они равнодушны к последствиям своих действий. Было доказано, что после совершения преступления они ничего не сделали, чтобы оказать ребенку своевременную медицинскую помощь.

Контянис совершил это преступление, когда был приговорен к условному сроку, значит, он не склонен соблюдать закон.

Трагедия произошла 25 января 2017 года. Мальчика избивали за то, что он неправильно называл цифры. Его били кулаками, зарядными устройствами для телефона, ремнем буквально до потери сознания. Мальчика били головой об стену. Через два дня ребенок умер в каунасской клинике.

Вина обвиняемых отягчается тем, что оба они подозреваются в совершении преступления в состоянии наркотического опьянения.