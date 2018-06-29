Прокурор Витаутас Гатавяцкас предлагал приговорить Казюкайтите к 17 годам, а Контяниса к пожизненному лишению свободы.
Суд признал ранее дважды судимого Контяниса опасным рецидивистом. Кроме того, оба они должны заплатить больничной кассе почти 2000 евро за лечение ребенка, а отцу покойного - 5000 евро в качестве возмещения морального ущерба.
Ни один из осужденных свою вину не признал, а это показало, что они равнодушны к последствиям своих действий. Было доказано, что после совершения преступления они ничего не сделали, чтобы оказать ребенку своевременную медицинскую помощь.
Контянис совершил это преступление, когда был приговорен к условному сроку, значит, он не склонен соблюдать закон.
Трагедия произошла 25 января 2017 года. Мальчика избивали за то, что он неправильно называл цифры. Его били кулаками, зарядными устройствами для телефона, ремнем буквально до потери сознания. Мальчика били головой об стену. Через два дня ребенок умер в каунасской клинике.
Вина обвиняемых отягчается тем, что оба они подозреваются в совершении преступления в состоянии наркотического опьянения.
С сентября в Литве перейдут к штатной оплате учителей
В пятницу парламент Литвы 71 голосом "за", при одном...
Вынесен приговор в деле о жестоком убийстве 4-летнего мальчика (4)
29 июня Каунасский окружной суд принял решение по делу о...
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня Гедиминаса: в июле можно будет увидеть настоящую (23)
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня...
Литовский зоопарк приглашает на свой день рождения (1)
1 июля Литовский зоопарк приглашает каунасцев и гостей...
Составлен список 100 женщин Литвы, которыми гордятся соотечественники во всем мире (22)
Стал известен список 100 женщин Литвы , которыми за их...
TOP новостей
МИД Литвы: Россия не позволила провести экспедицию "Миссия - Сибирь" (226)
МИД Литвы 29 июня заявил о разочаровании в связи с...
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня Гедиминаса: в июле можно будет увидеть настоящую (23)
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня...
Президент Литвы о встрече Трампа и Путина: особых ожиданий нет (44)
Президент Даля Грибаускайте говорит, что с...
Жизнь с покойным: неясный порядок приводит к разногласиям (19)
Тысячи людей держат у себя дома урны с прахом усопших...
Эмануэлис Зингерис: я не ожидал от ПАСЕ такого единодушия (8)
Парламентская ассамблея Совета Европы призывает...