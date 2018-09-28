Жители долго ждали, когда ул. Вильняус приведут в порядок. Работы начались 17 сентября 2018 года, а с ними и подозрительные действия рабочих.

18 сентября в издание Naujas rytas позвонила жительница города и рассказала, что на ул. Вильняюс, вероятно, происходят кражи.

Женщина рассказала: "Вечером на ул. Вильняус мы увидели странную картину. У дороги стоял легковой автомобиль с прицепом, в который рабочие загружали старый асфальт. Было несколько горок старого асфальта - а около них машины с прицепами. Мы спросили, можем ли и мы приехать за асфальтом, которым хотели бы заделать ямы на дороге у дома. Но мы поняли, что мы здесь нежелательные лица. Я думаю, асфальт раздавали или продавали нелегально".

Поскольку женщина не могла предъявить ни фото, ни видео, редакция ничего сделать не могла.

20 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как рабочие в оранжевых жилетах загружают тротуарную плитку в багажник легкового автомобиля. Работа была организованной – мужчины передавали плитку из рук в руки и аккуратно укладывали в багажник.

Журналисты Naujas rytas связались с жительницей города, которая выложила видео.

"Муж остановился, чтобы взять сына, который шел из школы и увидел, что делают рабочие, снял их на видео. Рабочие конечно увидели и сказали: можем и тебе дать. Я не смогла удержаться и распространила это видео", – рассказала женщина. Видео за несколько дней просмотрело больше 100 000 пользователей.

Реконструкцией улицы занимается компания Kauno tiltai. Специалист компании по связям с общественностью Эрнеста Разбадаускайте назвала это неприятным инцидентом.

"Похоже, действия рабочих недвусмысленные. Мы заявляем, что не будем мириться с такими действиями и приносим извинения всем жителям Расейняй. Сейчас ведется внутренняя проверка – выясняем все обстоятельства, в отношении рабочих будут приняты определенные действия. Кроме того, мы сделаем все возможное, чтобы в будущем такое не повторилось", – сказала она.



"Дирекция автомобильных дорог благодарит активных граждан, которые, видя, нечестные действия не остаются равнодушными и предают их огласке. Спасибо, поскольку в данном случае неравнодушие пресекло самоуправство и сделало так, чтобы принадлежащее государству имущество было использовано должным образом", – сказано в комментарии Дирекции автомобильных дорог.