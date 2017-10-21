В эти выходные ожидается контрастная погода. В субботу ночью пойдет дождь, правда не на всей территории страны. Днем дождь ожидается на большей части страны, однако местами дождя не будет, возможны, прояснения. В воскресенье ночью заморозки, небо будет ясным. День обещает быть солнечны, только на западе будет высокая облачность. В начале следующей недели ощутим дыхание зимы – будет холодно, по ночам заморозки, возможен мокрый снег.
© DELFI / Domantas Pipas

В субботу ожидается порывистый ветер. Ночью облачно, в северо-восточных районах облачность будет ниже, здесь возможны слабые заморозки. Местами пройдут дожди, днем они охватят большую часть территории. Однако на севере и северо-востоке осадков будет меньше. Вечером дождь и облака отступят, похолодает. В окрестностях Каунаса и Вильнюса ожидается сильная облачность, дождь. Температура 7–9 градусов тепла. В Шяуляй ночью без осадков, дождь ожидается утром и днем. Будет 5–6 градусов тепла. На взморье 8–9 градусов, небо пасмурное, дождь.

В воскресенье ночь будет ясной, местами заморозки. Первая часть дня во многих районах будет солнечной, во второй половине дня увеличится облачность. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной. В Вильнюсе до –1 градуса, а в Каунасе 3 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 7 градусов. В Шяуляй ночь будет ясной, температура упадет до –1, днем будет 6 градусов тепла. На взморье в первой половине дня ясно, будет 4 градуса тепла. Днем до 9 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели ожидается порывистый ветер, будет холодно. Местами будут идти дожди, мокрый снег. Холодная погода с осадками и небольшими прояснениями продержится целую неделю.

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