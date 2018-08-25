Выходные в Литве будут дождливыми

В субботу в Литве будет облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный, возможны грозы. Немного спокойнее погода будет только на взморье. В столице будет облачно с прояснениями, температура 20–22°C. В Алитусе воздух прогреется до 25°C. В Йонаве будет 24°C градуса. В Каунасе, Паневежисе, Утене, Кедайняй – 23°C. В Шяуляй и Мажейкяй будет 22°C. В Мариямполе и Тельшяй - 21°C, в Клайпеде 20°C.
В воскресенье немного похолодает. Во многих районах пройдут дожди. Ночью будет 10–15°C, на взморье 17°C. Днем температура воздуха составит 16 до 21°C.
В ночь на понедельник на востоке дождь, туман. Днем кратковременные дожди пройдут по всей Литве. Согласно новейшему прогнозу, будет 9–14°C, на взморье 15–17°C. Днем воздух прогреется до 18–23°C.
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