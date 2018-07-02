Выходные обошлись недешево: о "белом" больничном раньше слышать не доводилось

"Это произошло в выходной день. Мы были с друзьями на природе, я поранил руку, треснула кость. В больнице положили гипс и проверили на трезвость. Я надул 0,5 промилле, но мне на месяц дали "белый" бюллетень.

"Страховка не оплачивает, "Содра" – то же, не платит и работодатель – а как налоги? Кто за меня их заплатит? Я живу один", – писал DELFI читатель Дарюс. Он сказал, что до сих пор ни о чем подобном не слышал.

Чаще всего с нетрезвыми пациентами сталкиваются врачи приемных отделений больниц. Реже такие пациенты обращаются к семейным врачам.

"Если у врача есть подозрения, что пациент нетрезв, он может проверить, иногда с помощью алкотестера, иногда взять кровь на анализ. Такой анализ государство не компенсирует. Обычно достаточно алкотестера, проверяют по физическим характеристикам", – сказала семейный врач Эмилия Трумпайте.

По словам врача, если устанавливают, что пациент нетрезв, то больничный не выдают, таковы требования "Содры".

"Бывает и такое, приходит человек, по несвязанным причинам. Например, он более гриппом, приходит продлить больничный, но видно, что пациент пьян. В таком случае больничный ему не продлят", – сказала Трумпайте.

По ее словам, при выдаче больничного дают подписать правила, в которых сказано, что во время болезни человек не должен употреблять алкоголь и психотропные вещества, поскольку это способствует ухудшению состояния.

"Поэтому в таком случае мы не можем давать оплачиваемый больничный. Но человек может потом обратиться в "Содру" и пытаться доказать, что болезнь не была вызвана алкоголем, потом ему могут компенсировать эти средства. Пока человек должен лечиться, врач дает медицинскую справку, которая оправдывает неявку на работу по болезни", – сказала Трумпайте.

Она заметила, что бывали случаи, когда пациентам давали подуть в алкотестер и дважды.

"Это редкие случаи, но иногда бывает. Пациенты недовольны, некоторые признают, что пили, даже без проверки соглашаются с тем, что им не дадут больничный или не продлят", – сказала Трумпайте.

В Вильнюсской лаздинайской республиканской больнице скорой помощи алкотестер используют редко.

Заведующая отделением скорой помощи больницы Аста Йонайтете сказала, что врачи больницы руководствуются приказом министра здравоохранения. Предварительно состояние пациента оценивают по клиническим признакам - запах, несвязность речи, походка, поведение и др.

"Врач это описывает во время осмотра. Если пациент пьян, больничный он не получает. Он получает так называемую медицинскую справку, т.е. форму 094/a, которая оправдывает неявку на работу, но "Содра" не платит денег", – сказала Йонайтене.

По ее словам, такие случаи в больнице нередки. Если речь идет о бытовой травме, врачи кровь на анализ не берут, чтобы выяснить степень опьянения, если пациент согласен с описью, составленной врачом, если не согласен и готов платить за анализ, его делают.

"Если это несчастный случай на производстве, ДТП, серьезная травма, то в таком случае анализ крови делают. Алкотестер не надежен, мы его не используем", – заметила Йонайтене.

Представитель "Содры" указал: по закону о страховании на случай болезни и материнства, одно из условий, при котором выплаты не назначают – это употребление алкоголя или психотропных веществ.

"Правила устанавливают, в каких случаях больничный оплачивают. Там сказано, что, если человек, получивший травму, пьян, или причина нетрудоспособности - злоупотребление психотропными веществами, то больничный ему не выдают, им дают медицинскую справку (форма Nr. 094/a). Эта справка оправдывает неявку на работу, но не дает право на получение пособия по болезни", – сказано в комментарии.

По данным специалистов, не всегда алкоголь может стать причиной травмы.

"К примеру, когда нетрезвый человек едет домой на такси и попадает в ДТП, или когда он идет домой его избивают или случается еще какое-то несчастье (падает дерево, стена и т.д.) – его травма не обусловлена употреблением алкоголя. Поэтому человек может доказать, что травма не вызвана его состоянием", – сказано в комментарии.

В таком случае надо предоставить документы правоохраны (из суда, прокуратуры и т.д.) или выводы других компетентных ведомств, доказывающие, что алкоголь не был причиной несчастного случая. В таком случае "Содра" поменяет "белый" бюллетень на обычный, и человек получит пособие.