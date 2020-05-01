Выходной день и хорошая погода: вильнюсцы собирались в уличных кафе

1 мая в Литве - выходной. Погода в этот день была благоприятной для посиделок в уличных кафе. Предприниматели рассказали, что свободный столик найти нелегко, поскольку необходимо соблюдать расстояние в 2 м между столиками. Кроме того, за одним столиком могут сидеть лишь два человека.
Фотограф Delfi запечатлел оживающую столицу.
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