Выходной день и хорошая погода: вильнюсцы собирались в уличных кафе

1 мая в Литве - выходной. Погода в этот день была благоприятной для посиделок в уличных кафе. Предприниматели рассказали, что свободный столик найти нелегко, поскольку необходимо соблюдать расстояние в 2 м между столиками. Кроме того, за одним столиком могут сидеть лишь два человека.

Фотограф Delfi запечатлел оживающую столицу.