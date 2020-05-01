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С 27 апреля в Литве открылись уличные кафе, однако в первый день жители не спешили в них. Зато в пятницу количество клиентов значительно увеличилось – солнечным днем свободный столик в кафе найти было непросто.
Выходной день и хорошая погода: вильнюсцы собирались в уличных кафе
© DELFI / Josvydas Elinskas

1 мая в Литве - выходной. Погода в этот день была благоприятной для посиделок в уличных кафе. Предприниматели рассказали, что свободный столик найти нелегко, поскольку необходимо соблюдать расстояние в 2 м между столиками. Кроме того, за одним столиком могут сидеть лишь два человека.

Фотограф Delfi запечатлел оживающую столицу.

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