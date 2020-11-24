«Сегодня обращаемся примерно к 220 тысячам вильнюсцев и призываем их поспешить и забрать бесплатные таблетки йодида калия из аптек до 17 декабря. Тем самым мы сэкономим время органов здравоохранения и других учреждений, а также работников аптек, которое всеми может быть использовано для противостояния пандемии. Аптеки находятся неподалеку от дома, это и удобно, и безопасно, и если возникнут вопросы, можно проконсультироваться со специалистами относительно применения лекарственного препарата», – приглашает Виктория Турауските, заведующая Отделом здравоохранения Самоуправления.

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Выдача таблеток йодида калия для вильнюсцев, декларировавших свое место жительства в Вильнюсе, производится по указанию Министерства здравоохранения как превентивная мера на случай возможной аварии на Островецкой атомной электростанции (Белорусской АЭС), начавшей свою деятельность рядом с Литвой. Принять таблетки йодида калия следует только в случае ядерной аварии и только после соответствующего распоряжения Министерства здравоохранения.

Лицам, которые еще не забрали таблетки йодида калия, необходимо в аптеке предъявить удостоверяющий личность документ. Таблетки йодида калия можно получить в любой аптеке, принадлежащей к одной из крупнейших сетей аптек: «Camelia», «Eurovaistinė», «Gintarinė vaistinė», «Norfos vaistinė» и «Benu vaistinė», полный список аптек, бесплатно выдающих таблетки йодида калия, опубликован: jodas.vilnius.lt. Вместе с таблетками выдаются и информационные листки с инструкцией по применению на литовском, русском, польском и английском языках, с указанием информации, в каком случае, как и когда таблетки следует принимать.

Жители Вильнюса, декларировавшие место жительства в октябре, вскоре также смогут забрать бесплатные таблетки йода. Центральная поликлиника позаботиться, чтобы электронные рецепты им были выписаны уже в ближайшие дни. Проверить, выписан ли электронный рецепт, можно www.esveikata.lt

Больше подробной информации найдете jodas.vilnius.lt