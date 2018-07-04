Это, по данным сообщения мэрии, даст возможность построить в Вильнюсе современный футбольный стадион. Предложение одобрили в первом чтении.

По словам Подярскиса, после принятия решения будет создана комиссия по списанию и ликвидации имущества, которая будет контролировать демонтаж, снос конструкций и вывоз строительного мусора.

"Это не грозит мэрии никакими обязательствами, а строитель стадиона сможет свободно воплощать в жизни свои идеи. Конечно, по действующим документам это будет строительство объектов общественного значения", - сказал Подярскис.

29 июня Литовский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу компании Vilniaus nacionalinis stadionas, которую сняли с участия в конкурсе на строительство стадиона, поэтому на пути мэрии не осталось никаких препятствий для заключения окончательного соглашения с концессионером Axis industries. Axis industries с партнерами - Venetus Capital, Kauno arena, Populous и Cloud - предложили построить стадион за 79,9 млн. евро.

Планируется, что на территории 22 га будет оборудован футбольный стадион не менее чем на 15 000 зрителей, три футбольных площадки, шесть крытых баскетбольных площадок, стадион для легкоатлетов, культурный центр, библиотека, детский сад на 300 мест и музей спорта.

Мэрия намерена инвестировать в многофункциональный центр 73,1 млн. евро без НДС, из них - 33,6 млн. евро - деньги ЕС, деньги мэрии - 2,9 млн. евро, средства госбюджета - 36,6 млн. евро.