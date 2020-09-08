Выборы в условиях коронавируса: к больным избирателям будут ходить в специальных костюмах

По ее словам, люди, находящиеся в изоляции, которые хотят голосовать дома, должны заранее уведомить об этом ГИК.
"ГИК проверит информацию, если подтвердится, что люди находятся в изоляции, то членов комиссии обеспечат всем необходимым и информируют, как они должны подготовиться, прежде чем ехать на дом к таким людям – тут недостаточно маски, респиратора, перчаток и дезинфекции рук, тут уже речь идет о специальных костюмах и других средствах защиты, чтобы были защищены не только члены комиссии, но и избиратели, которые к ним приходят", – сказала она.
Матйошайтите сказала, что ГИК, когда просил финансирование на выборы, не оценил тот факт, что они будут проходить в условиях коронавируса, поэтому будем просить дополнительно 3 млн. евро. Деньги пойдут как на средства защиты, так и на дополнительную оплату труда, поскольку досрочное голосование будет длиться дольше – с понедельника по четверг - с 7 ч. до 20 ч.
Голосование будет проходить не только в помещениях муниципалитетов, но и в других местах. Их сейчас подыскивают. На участках, куда приходит больше 3000 человек, оборудуют дополнительные помещения для голосования.
По словам Матйошайтите, не пока не предусмотрено, сколько человек может находиться в помещении для голосования, однако комиссии должны обеспечить соблюдение дистанции в 1 м и контролировать потоки.
Каждый избиратель должен принести с собой маску или респиратор, паспорт или идентификационную карту и ручку. Чтобы член комиссии мог идентифицировать человека, его могут попросить на 10 секунд снять маску.
Если у избирателя не будет ручки, ему ее дадут. Ручки будут постоянно дезинфицировать.
Матйошайтите сказала, что температуру у приходящих мерить не будут, но людей с явными признаками ОРВИ сопроводят в отдельное помещение, им вызовут врачей.
Глава ГИК заметила, что средства защиты для избирателей, которые пришли без масок, должен предоставить Минздрав.
"О таких средствах защиты заботится Минздрав и мы надеемся, что они своевременно поступят из госрезерва", – сказала она.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее - мы пока ждем" (114)
Попытки белорусских властей отстранить всех лидеров,...
Экономист о ситуации в Литве: мы никогда не жили лучше, чем сейчас (100)
За первые полгода ВВП на одного жителя Литвы составил...
Представитель НЦОЗ: ни один из 14 заболевших COVID-19 школьников не заразился в школе (3)
Ни один из 14-и больных сейчас COVID-19 литовских...
Немцы проводят эксперимент с безусловным базовым доходом: такая модель реальна и в Литве, но надо решить вопрос выплат (76)
Недавно Немецкий институт экономических исследований...
Литва вновь обратилась к Беларуси по поводу данных о воздействии БелАЭС на окружающую среду (43)
Литва повторно обратилась к Беларуси в связи с не...