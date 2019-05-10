Выборы в Литве: начинается голосование на дому, пятый день досрочного голосования

Пятница, 10 мая, - последний день досрочного голосования в Литве на президентских выборах и референдумах.
© DELFI / Andrius Ufartas

Проголосовать можно в каждом самоуправлении с 8 до 20 ч.

В Вильнюсе в пятницу будут голосовать экономист Гитанас Науседа и депутата Наглис Путейкис, в Каунасе – депутат Миндаугас Пуйдокас.

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В этом году досрочные выборы в Литве впервые длятся не два, а целых 5 дней.

В пятницу также начинается двухдневное голосование на дому. Такой возможностью могут воспользоваться жители старше 70 лет, которые из-за проблем со здоровьем не могут приехать в самоуправление или на избирательный участок.

На пост президента, баллотируются 9 кандидатов: от "крестьян" - премьер-министр Саулюс Сквернялис, от консерваторов - Ингрида Шимоните, от социал-демократов - еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, парламентарии Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис.

В референдуме по сокращению числа членов Сейма предлагается со 141 уменьшить до 121. Между тем в другом референдуме о двойном гражданстве предлагается установить, что литовское гражданство не теряется "гражданином Литовской Республики по происхождению, который приобрёл гражданство страны, соответствующей критериям европейской и трансатлантической интеграции, выбранным Литовской Республикой.

В настоящее время в Конституции установлено, что гражданство Литвы у выехавших из страны после провозглашения независимости сохраняется в предусмотренных законом отдельных редких случаях.

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