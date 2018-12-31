В фейсбуке есть группа Free your stuff LT / Atiduotuvė, участники которой отдают ненужные вещи. В группе больше 44 000 участников.
Правила достаточно простые: там ничего не покупают и не продают, все отдают даром. Желающим отдать вещь предлагают отдавать ее тем, кто в ней на самом деле нуждается, а не первому ответившему на объявление, поскольку многие берут вещи только потому, что их отдают бесплатно.
Людям, которые берут вещи, предлагают хорошо подумать, нужны ли им эти вещи. Это платформа для сознательных людей. Ее цель - поощрение разумного потребления.
Эта платформа объединяет людей, которые думают об экологии, поэтому здесь не отдают шифер или мебельные щиты со стружечным наполнением "на дрова" и т.д.
В этой группе можно также и просить конкретную вещь, если в ней есть необходимость. Участники группы отдают разные вещи: CD, женскую одежду, ненужные кровати, шкафы и даже плюшевые игрушки, книги и т.д.
Вы заняты уборкой? Ненужные вещи можно отдать
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