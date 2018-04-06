Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности

Водитель Юстина Куприте вспоминает, что однажды врезалась в столб. Была зима, скользко, не удалось справиться с управлением. Столб был поврежден. Девушка уезжать не стала, поскольку это было бы глупо - в том месте были видеокамеры.
"Мы позвонили по номеру 112, объяснили ситуацию. Говорят – ждите. Приехал экипаж, посмотрели, сказали, что у них сейчас на это нет времени, они передадут информацию службе, которая отвечает за дороги. Еще полицейские сказали – хорошо, что не уехали, вот здесь камеры, и ваши действия расценили бы как побег с места ДТП", – сказала Куприте.
Однако решения проблемы пришлось ждать. "Через 1,5 часа приехал работник службы, которая отвечает за дороги, он заполнил декларацию.
Сказал, что штрафа не будет, поскольку с места ДТП мы не уехали. Этим все и закончилось. Пришлось подождать, но удалось избежать массы проблем", – сказала Куприте.
В соответствии с 462 ст. Кодекса административного судопроизводства, водитель, покидающий место ДТП, если нанесенный ущерб не превышает 564,9 евро, получает штраф от 600 до 850 евро. Кроме того, водителя могут лишить прав на 1-3 года, если у человека нет прав, то штраф составляет 850-1500 евро, кроме того, могут конфисковать автомобиль.
Если ущерб превышает 564,9 евро, то грозит штраф в размере 850-1500 евро. Кроме того, водителя могут лишить прав на 1-3 года, если у человека нет прав, то штраф составляет 1500-2000 евро, кроме того, могут конфисковать автомобиль.
Представитель компании "Присмотр за дорогами" Дайва Станкунене сказала, что за техническое ДТП водителю могут назначить штраф, но он небольшой. Уезжать с места ДТП не стоит, поскольку последствия таких ДТП погашает страховка.
По ее словам, в соответствии с правилами, в таком случае надо вызвать полицию, которые зафиксируют ДТП и испорченные элементы, можно вызывать службу, которая отвечает за дороги, тогда составят декларацию без полиции. В таком случае водителю штраф не назначат.
"Позже считают размер ущерба. Поскольку виновник известен, мы обращаемся в страховую компанию. Восстановление снесенного знака стоит 100-150 евро", – сказала Станкунене.
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