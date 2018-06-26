Вы только что купили автомобиль? Regitra напоминает, что его надо зарегистрировать на свое имя в течение 10 календарных дней с того дня, как продавец сообщает о сделке. Если в установленное время этого не сделать, то автомобиль не сможет участвовать в движении. Им нельзя будет пользоваться.
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Продажа автомобиля, который уже участвовал в движении на территории Литвы и был здесь зарегистрирован, состоит из двух этапов. Во-первых, бывший хозяин в течение 15 календарных дней должен сообщить Regitra о заключении сделки. Только после этого покупатель может зарегистрировать автомобиль на свое имя. Это нужно сделать в течение 10 календарных дней.

"На практике мы видим, что люди нередко забывают переоформить приобретенный автомобиль в указанный срок и по незнанию ездят на нем, несмотря на то, что это запрещено. С учетом этого мы хотим напомнить покупателям не забывать об этом, чтобы избежать неприятностей. Кроме того, зарегистрировать автомобиль по интернету можно в течение нескольких минут", – сказал заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас.

Перед тем как зарегистрировать автомобиль надо убедиться в том, что продавец сообщил о сделке в Regitra. Об этом можно узнать на сайте Regitrа – www.regitra.lt. Если продавец это сделал, то после того, как вы внесете необходимые данные, на экране появится фраза: "декларирована передача права собственности" (deklaruotas nuosavybės teisės perleidimas).

После этого можно перерегистрировать автомобиль в системе eKETRIS:

https://www.eregitra.lt/eketris-web/faces/pages/common/Login.xhtml

Regitra подготовила видео, в котором подробно рассказывается, что вы должны сделать.

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