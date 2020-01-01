По данным Центробанка Литвы, введение евро обусловило быстрый рост экономики и доходов и более дешевое кредитование, подешевели платежи, исчезли расходы на обмен литов на евро.

Представитель ЦБ Литвы Сигитас Шяудинис сказал, что благодаря введению евро Литва за пять лет сэкономила 340 млн. евро. Он прогнозирует, что в 2024 г. страна в общей сложности сэкономит 150 млн. евро в год.

В интервью LRT он сказал, что цены на товары и услуги за 5 лет выросли в среднем на 10%. Например, горючее, электричество подешевели почти на 10%, а продукты подорожали на 3-6%, услуги кафе и ресторанов подорожали на 40%, а парикмахерских – на 30%.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что за последние 5 лет зарплаты и другие выплаты увеличились почти на 50%, а цены - на 10%, „"этот результат очень похож на тот, что был в Латвии, Эстонии, Венгрии и Чехии после введения евро".

Основатель портала Pricer.lt, цель которого - отслеживание цен, Арунас Визицкас сказал, что он следит за ценами с 2017 года и замечает, что в Литве после введения евро значительно выросли наценки торговцев. Он связывает это с округлением цен.

"Например, раньше наценка на молоко 2,5% была 20%, а сейчас почти 35%. На свинину соответственно 20% и около 35%. Наценка на черный хлеб, батон 40%, на яйца – 45%, на картофель – до 50%", – сказал он.

По словам Визицкаса, помидоры в 2009 году стоили 52 цента за кг, а сейчас дешевле 1,39 евро не найдешь. Зеленый виноград стоил 1,30 евро, а сейчас – 2,89 евро.

Визицкас подчеркнул, что торговцы начали применять "ценовую политику скидок" – например, повышают цены на сладости, косметику, стиральные порошки и периодически делают большие скидки.

В этой группе товаров очень большие наценки.

"Разница между ценами в Литве и Германии может составлять до 80%. Когда у нас бывают акции до 50%, то цена бывает как обычная цена в Германии", – сказал он.

Корзина самых дешевых продуктов в январе 2017 года стоила 53,89 евро, а в ноябре 2019 года, – 55,08 евро. В сентябре прошлого года такая корзина стоила 51 евро, а в декабре – 50 евро.

"Тогда правительство объявило войну с ценами, но после того как пик прошел, цены снова начали расти", – сказал Визицкас.

Он подчеркнул, что на росте цен нагревают руки торговцы, а не производители.

"Себестоимость хлеба не изменилась с момента введения евро, а сам товар подорожал и значительная часть тут приходится на долю НДС и торговцев", – заметил он.