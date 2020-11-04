В общественных местах можно будет находиться группам не более чем из 5 человек (за исключением членов семей, требуется соблюдать дистанцию не менее 2 м между отдельными группами, избегать прямого физического контакта, соблюдать требования гигиены. На похоронах могут присутствовать не больше 10 человек.

Маски в общественных местах должны носить все жители старше 6 лет.

Маски не нужны тем, кто занимается спортом на улице, участвует в спортивных состязаниях, не нужны маски также судьям; во время предоставления услуг, которые в маске предоставлять нельзя; без масок могут ходить инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут ходить в них (этим людям рекомендуют носить щитки); за пределами населенных пунктов можно быть без масок, если в радиусе 20 м нет других людей, за исключением членов семей.

Также будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугороднем транспорте – можно занимать только сидячие места и сидеть в 1 м друг от друга.

Правительство решает вопрос перемещения без особой причины – из дома можно будет выходить только на работу, в магазин, в медучреждение или для получения других услуг. Рекомендуется не организовывать личные праздники. Если их нельзя отменить, на них, как и на похоронах не должно быть больше 10 человек, при этом все должны быть в масках. Одновременно могут встречаться члены не более чем двух семей, все они должны быть в масках.

Во время карантина будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие собрания, которые проводят в помещении и на свежем воздухе. Спортивные состязания будут проходить без зрителей.

Во время карантина будут работать детские сады, дошкольные учреждения и начальная школа.

Ученики 5-12 классов учатся удаленно.

Вся внеклассная деятельность проводится на удаленной основе или временно приостанавливается (исключение - группы продленного дня в школах; занятия на улице; индивидуальные занятия; занятия педагога с в группе не более 5 детей, если в помещении на каждого ребенка приходится 10 кв. м.

Вся учебная или дополнительная деятельность для взрослых переводится в удаленный формат или временно отменяется.

Нельзя навещать больных в больницах (за исключением пациентов в критическом состоянии, детей до 14 лет и рожениц), жителей домов социальной опеки и детских домов.

Работу медучреждений во время карантина регламентирует установленный главой Минздрава порядок. Большую часть услуг предоставляют удаленно.

Контактно предоставляют услуги зубных врачей, осмотра беременных, рожениц, новорожденных, вакцинации в рамках действующих программ, прохождения медосмотра перед трудоустройством.

Действующим на территории страны религиозным общинам рекомендуют организовывать все службы удаленно (за исключением заупокойной, на которой могут присутствовать не больше 10 человек).

Правительство также планирует предоставлять финансовую помощь, если из-за карантинных ограничений оборот хозсубъектов упадет не менее чем на 30% и если не менее 40% осуществляющих хозяйственную деятельность субъектов в соответствующем секторе также столкнется с падением оборота.