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Вильнюсский университет (ВУ) сообщает, что начинает сбор средств для помощи подвергающимся преследованиям режима Александра Лукашенко белорусским студентам и ученым.
ВУ начинает сбор средств для помощи преследуемым студентам и ученым из Беларуси
© AFP / Scanpix

ВУ заявил, что стремится дать возможность обучения более широкому числу граждан Беларуси, а также принять преследуемых режимом ученых.

"Акция объявляется на фоне усиления интенсивности репрессий, проводимых официальными властями Беларуси против академического сообщества этой страны, когда из университетов массово отчисляются студенты, преподаватели и научные работники из-за их гражданской или политической деятельности", - написано в пресс-релизе ВУ.

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Ранее ВУ принял около 90 студентов из Беларуси. Более 50 учатся на бакалавриате, а остальные - на магистратурах.

Часть студентов получила в ВУ стипендию ВКЛ (Великого княжества Литовского) – вуз освободил их от платы за обучение, а самым выдающимся студентам выделил ежемесячную стипендию в размере 200 евро.

Ректор ВУ Римвидас Петраускас заявил, что помочь белорусам ВУ обязывает сложившаяся ситуация и солидарность с обществом соседней страны, а политические репрессии режима не могут стать препятствием для белорусов в получении образования, развитии своих таланты в академической среде.

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