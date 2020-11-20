ВУ начинает сбор средств для помощи преследуемым студентам и ученым из Беларуси

ВУ заявил, что стремится дать возможность обучения более широкому числу граждан Беларуси, а также принять преследуемых режимом ученых.
"Акция объявляется на фоне усиления интенсивности репрессий, проводимых официальными властями Беларуси против академического сообщества этой страны, когда из университетов массово отчисляются студенты, преподаватели и научные работники из-за их гражданской или политической деятельности", - написано в пресс-релизе ВУ.
Ранее ВУ принял около 90 студентов из Беларуси. Более 50 учатся на бакалавриате, а остальные - на магистратурах.
Часть студентов получила в ВУ стипендию ВКЛ (Великого княжества Литовского) – вуз освободил их от платы за обучение, а самым выдающимся студентам выделил ежемесячную стипендию в размере 200 евро.
Ректор ВУ Римвидас Петраускас заявил, что помочь белорусам ВУ обязывает сложившаяся ситуация и солидарность с обществом соседней страны, а политические репрессии режима не могут стать препятствием для белорусов в получении образования, развитии своих таланты в академической среде.
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