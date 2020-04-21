Второй этап смягчения карантина в Литве: со следующей недели откроются уличные кафе и салоны красоты

Во вторник был Минздрав Литвы зарегистрировал проект, в котором указано, кто сможет работать с 29 апреля.

Эти решения в среду обсудит правительство.

В проекте сказано, что ношение масок в общественных местах все еще будет обязательным, за исключением тех случаев, когда человек ест или пьет в заведении общепита.

В проекте указано, что кафе и рестораны смогут работать на открытом пространстве, т.е. в уличных кафе. По-прежнему они смогут продавать еду навынос.

Что касается салонов красоты, Минздрав указывает, что работать смогут парикмахеры и специалисты маникюра и педикюра, если в помещении будет ограничено количество посетителей и других клиентов – обеспечат не меньше 10 кв. м для предоставления услуги для одного клиента, или одновременно можно обслуживать одного клиента.

В проекте установлено, что разрешат проведение курсов по вождению и экзаменов на вождение, а также курсы управления самолетами.

Музеи и библиотеки смогут посещать группы не больше двух человек, исключение касается только близких родственников, членов одной семьи - детей и родителей, опекунов. Разрешена и следующая деятельность:

проведение досуга на свежем воздухе – занятия гольфом или теннисом на улице, стрельба на улице, если обеспечены 10 кв. м на одного человека;

посещение прогулочных троп (за исключением башен с обзорными площадками), парков, зоопарков, ботанических садов на улице, если соблюдается дистанция в 2 м между людьми;

занятия спортом на открытых стадионах и площадках, если на одного посетителя приходится не меньше 10 кв. м и соблюдается дистанция между людьми или группой людей в 10 м;

а также тренировки спортсменов, которые готовятся к состязаниям. Их разрешают как в спортивных помещения, так и на улице, если на одного спортсмена приходится не меньше 10 кв. м и соблюдается дистанция между людьми или группой людей в 10 м;

посещение библиотек и музеев, на одного посетителя приходится не меньше 10 кв. м и соблюдается дистанция между людьми или группой людей в 2 м".

В проект включены и рынки, а также другие общественные места, в которых разрешают торговлю растениями, рассадой, семенами, удобрениями.

В проекте предлагается продлить карантин до 11 мая.

Delfi напоминает, что ранее сообщалось, что на третьем этапе смягчения, который вступит в силу после отмены карантина, откроются заведения общепита, начнут предоставлять медицинские услуги (стоматологические), откроются спортклубы, детские сады и ясли, школы, центры для детей инвалидов.

И в последнюю очередь будут разрешены массовые мероприятия: театры, кинотеатры, конференции, выставки, концерты. Когда их разрешат, пока неизвестно.