20 октября поиски успехом не увенчались. В пятницу в поисках участвовали около 40 человек, они прочесывали лес.
Как и в субботу, в пятницу поиски велись недалеко от картодрома в Аукштадварисе. Это несчастье объединило людей, сегодня в поисках участвует в два раза больше людей.
Полиция сообщила, что собравшиеся осматривали окрестности. Полицейские немногословны, поскольку выполняют ответственную работу - наблюдают за окрестностями и следят за ходом поисков.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в поисках участвовали спасатели Алитусского региона. Они привезли с собой лодку. Водолазы осматривали водоемы, другие спасатели осматривали поверхность водоемов с лодки.
К сожалению, поиски и в субботу были тщетными. Полиция сообщила, что они продлятся в воскресенье. Сотрудники полиции благодарят всех людей за помощь в поисках пропавшего мужчины.
Килкус пропал 15 октября, после того как в 17 ч. уехал из дома в Вильнюсе на мотоцикле Harley Davidson, номер 76 ALR.
Приметы: рост около 180 см, крупного телосложения, на руках татуировки. У мужчины длинная борода.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по номеру 112 или по номеру +37067940268 семье пропавшего.
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