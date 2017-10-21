20 октября поиски успехом не увенчались. В пятницу в поисках участвовали около 40 человек, они прочесывали лес.

Как и в субботу, в пятницу поиски велись недалеко от картодрома в Аукштадварисе. Это несчастье объединило людей, сегодня в поисках участвует в два раза больше людей.

Полиция сообщила, что собравшиеся осматривали окрестности. Полицейские немногословны, поскольку выполняют ответственную работу - наблюдают за окрестностями и следят за ходом поисков.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в поисках участвовали спасатели Алитусского региона. Они привезли с собой лодку. Водолазы осматривали водоемы, другие спасатели осматривали поверхность водоемов с лодки.

К сожалению, поиски и в субботу были тщетными. Полиция сообщила, что они продлятся в воскресенье. Сотрудники полиции благодарят всех людей за помощь в поисках пропавшего мужчины.

Килкус пропал 15 октября, после того как в 17 ч. уехал из дома в Вильнюсе на мотоцикле Harley Davidson, номер 76 ALR.

Приметы: рост около 180 см, крупного телосложения, на руках татуировки. У мужчины длинная борода.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по номеру 112 или по номеру +37067940268 семье пропавшего.