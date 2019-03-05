В Некоторых городах Литвы Масленицу отметили в минувшие выходные, однако сам праздник в этом году приходится на вторник, 5 марта.
Užgavėnės sostinės Pašilaičių rajone
© Organizatorių archyvas

Масленица - веселый праздник. В этот день гонят зиму со двора, зазывают весну. По традиции это последний день, когда можно сытно поесть перед Великим постом.

Основные акценты Масленицы - ряженые, маски, блины, борьба Лашининиса (символ зимы) и Канапиниса (символ весны), сжигание чучела.

Вильнюсский центр этнической культуры приглашает горожан и гостей столицы отпраздновать Масленицу на горе Таурас, где состоится блинный вечер.

В этом году на празднике будут отражены актуальные новости 2019 года - у гостей праздника будет возможность познакомиться с кандидатами в президенты ряженых и наблюдать за их избирательной кампанией.

На празднике гости смогут полакомиться блинами, кашей, выпить чаю. В конце праздника по традиции сожгут чучело и будут веселиться у костра.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Вторник – Масленица: будем гнать зиму со двора (2)

В Некоторых городах Литвы Масленицу отметили в...

В Литву идут неприятные перемены: новый циклон

Во вторник будет ветрено и сыро. Время от времени...

В лесу среди мусора была обнаружена еле живая собака (8)

В минувший четверг инспекторы Каунасской инспекции...

Вердикт клайпедских избирателей: Титов возвращается в горсовет (290)

Член клайпедского горсовета Вячеслав Титов , который...

Главизбирком Литвы: консерваторы получают 264 мандатов, социал-демократы – 259 (11)

Общественные комитеты на муниципальных выборах в...

TOP новостей

Идея для Литвы: из Вильнюса в Каунас за 15 минут (17)

Поездка из Вильнюса в Каунасский аэропорт...

Зарплаты в Литве продолжают расти: ощущаете ли вы их рост (145)

Департамент статистики сообщает, что в последнем...

Вторник – Масленица: будем гнать зиму со двора (2)

В Некоторых городах Литвы Масленицу отметили в...

В Литву идут неприятные перемены: новый циклон

Во вторник будет ветрено и сыро. Время от времени...

Вердикт клайпедских избирателей: Титов возвращается в горсовет (290)

Член клайпедского горсовета Вячеслав Титов , который...