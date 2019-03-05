Масленица - веселый праздник. В этот день гонят зиму со двора, зазывают весну. По традиции это последний день, когда можно сытно поесть перед Великим постом.
Основные акценты Масленицы - ряженые, маски, блины, борьба Лашининиса (символ зимы) и Канапиниса (символ весны), сжигание чучела.
Вильнюсский центр этнической культуры приглашает горожан и гостей столицы отпраздновать Масленицу на горе Таурас, где состоится блинный вечер.
В этом году на празднике будут отражены актуальные новости 2019 года - у гостей праздника будет возможность познакомиться с кандидатами в президенты ряженых и наблюдать за их избирательной кампанией.
На празднике гости смогут полакомиться блинами, кашей, выпить чаю. В конце праздника по традиции сожгут чучело и будут веселиться у костра.
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