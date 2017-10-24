Во вторник будет облачно с прояснениями. Однако, несмотря на солнце, будет холодно – до 3–7 градусов тепла. В среду ночью увеличится облачность, усилится ветер, который принесет перемены. Ночью будет около 0: на востоке страны – 1–2 ниже нуля, на западе температура останется положительной.
В среду ожидается дождливая погода, утром пойдет мокрый снег, однако вскоре его сменит дождь. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
В четверг ночью ожидаются осадки и ветер. Станет немного теплее – 1–5 градусов тепла. Днем небольшой дождь, днем воздух прогреется до 7–12 градусов.
"А он ведь начинал просто Вовочкой Мулявиным": дочь лидера "Песняров" рассказала об отце и малой родине - Новой Вильне (2)
«О папе сказано очень много, но сказано как о мэтре, о...
Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм (19)
История мужчины, который не смог купить необходимые...
На литовском рынке вырос интерес к средствам кибербезопасности (1)
После решения литовского правительства ограничить...
Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (96)
В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...
Вильнюс отметит свой 695 день рождения (48)
25 января Вильнюсу исполняется 695 лет. По этому случаю...
TOP новостей
Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (18)
В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...
"А он ведь начинал просто Вовочкой Мулявиным": дочь лидера "Песняров" об отце и малой родине - Новой Вильне (2)
«О папе сказано очень много, но сказано как о мэтре, о...
Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (96)
В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...
Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм (19)
История мужчины, который не смог купить необходимые...
Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (10)
Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...