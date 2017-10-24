Во вторник будет облачно с прояснениями. Однако, несмотря на солнце, будет холодно – до 3–7 градусов тепла. В среду ночью увеличится облачность, усилится ветер, который принесет перемены. Ночью будет около 0: на востоке страны – 1–2 ниже нуля, на западе температура останется положительной.

В среду ожидается дождливая погода, утром пойдет мокрый снег, однако вскоре его сменит дождь. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

В четверг ночью ожидаются осадки и ветер. Станет немного теплее – 1–5 градусов тепла. Днем небольшой дождь, днем воздух прогреется до 7–12 градусов.