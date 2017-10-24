24 октября ожидается солнечная погода, однако уже в среду утром сильный ветер принесет перемены. Об этом в интервью LRT сказал синоптик Тадас Кантаутас.
© DELFI / Karolina Pansevič

Во вторник будет облачно с прояснениями. Однако, несмотря на солнце, будет холодно – до 3–7 градусов тепла. В среду ночью увеличится облачность, усилится ветер, который принесет перемены. Ночью будет около 0: на востоке страны – 1–2 ниже нуля, на западе температура останется положительной.

В среду ожидается дождливая погода, утром пойдет мокрый снег, однако вскоре его сменит дождь. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

В четверг ночью ожидаются осадки и ветер. Станет немного теплее – 1–5 градусов тепла. Днем небольшой дождь, днем воздух прогреется до 7–12 градусов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

The Weather Company: в Балтии ноябрь будет относительно теплым, а декабрь — особо морозным (8)

Ближайшие месяцы в Европе в целом будет теплее...

Общество

Фото из личного архива М.Мулявиной Лидия Кармальская и Владимир Мулявин

"А он ведь начинал просто Вовочкой Мулявиным": дочь лидера "Песняров" рассказала об отце и малой родине - Новой Вильне (2)

«О папе сказано очень много, но сказано как о мэтре, о...

Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм (19)

История мужчины, который не смог купить необходимые...

На литовском рынке вырос интерес к средствам кибербезопасности (1)

После решения литовского правительства ограничить...

Prezidentės namo projektas Prezidentės namo projektas Prezidentės namo projektas

Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (96)

В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...

Вильнюс отметит свой 695 день рождения (48)

25 января Вильнюсу исполняется 695 лет. По этому случаю...

TOP новостей

Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (18)

В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...

Фото из личного архива М.Мулявиной Лидия Кармальская и Владимир Мулявин

"А он ведь начинал просто Вовочкой Мулявиным": дочь лидера "Песняров" об отце и малой родине - Новой Вильне (2)

«О папе сказано очень много, но сказано как о мэтре, о...

Prezidentės namo projektas Prezidentės namo projektas Prezidentės namo projektas

Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (96)

В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...

Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм (19)

История мужчины, который не смог купить необходимые...

Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (10)

Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...