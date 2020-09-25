Он сказал на вопрос о второй волне следующее: "Думаю, да. Если не в масштабах всей страны, то в некоторых регионах и городах, да. У нас есть такие места, где до этого не было ни одного случая. Сейчас там разгорелись очаги. И вообще у нас в стране даже летом не было ни одного дня, чтобы не были установлены новые случаи. Я думаю, можно утверждать, что началась вторая волна".

Верига сказал, что ситуация находится под контролем.

"Пока, да, несмотря на то, что случаев у нас немало, абсолютное большинство известно, большие очаги. Жаль, но очаги есть и в больницах, но мы следим за еще одним показателем – наблюдаем, скольким из заболевших нужна помощь врачей, нужна серьезная помощь: искусственная вентиляция легких, кислородная терапия. Это относительно небольшие цифры. Поэтому и говорим, что ситуация более-менее под контролем", – сказал министр.

Он напомнил, что весной особенно опасались большой нагрузки на больницы.

"Поэтому и предприняли жесткие меры", – сказал министр.

Верига сказал, что введение разных ограничений будет зависеть от положения больниц.

"Конечно, определенная опасность существует, как бы больницы не защищались, туда могут прийти и бессимптомные больные. Сам персонал может заразиться за пределами больницы. (...) Если увидим, что ситуация сильно меняется, что появляется много больных, тогда ограничений может быть больше", – заметил он.

Министр также сказал, что пока нет необходимости ограничивать движение в отдельных районах.

Он рассказал, что предпримут, если не удастся обуздать ситуацию.

"Тогда уже могут быть приняты решения, которые связаны с решениями на уровне всей страны – по мероприятиям, работе заведений общепита в ночное время. (…) Сейчас введены такие меры как ношение масок, соблюдение дистанции, рекомендации об удаленной работе. Надеемся, этого достаточно", – заметил министр.

На просьбу гарантировать, что национального карантина не будет, Верига сказал, что это зависит не только от него. "Не только от меня зависит, решение принимает правительство, я лишь один из министров. Я не могу предсказывать будущее, не знаю, каким будет сценарий в Литве и где-то еще в мире. Но могу гарантировать, что мы всеми способами будем стараться избежать национального карантина", – продолжил Верига.

На этой неделе Минздрав вычеркнул насморк из списка симптомов коронавируса, дети могут ходить в школу с насморком.

"Мы следим за международными рекомендациями. Там такого симптома, как насморк, нет. Более того, поймите, что сейчас такое время года – утром холодно, ребенок побудет на улице, в помещении у него потечет нос, а мы его в школу не пустим. Ну, недостаточно такого симптома, как текущий нос у ребенка. Надо температуру мерить и т.д.", – заметил собеседник.

"Есть симптомы, на которые специалисты обращают внимание – температура, сопровождающаяся болью в горле, одышка, необъяснимая усталость. Если есть такие симптомы, тогда точно не надо идти на работу, могут появиться новые симптомы. Это надо иметь в виду", – сказал он.

"Но есть такие случаи, когда никаких симптомов не бывает. На 100% нельзя быть уверенным. И я не осмелюсь утверждать, что можно быть спокойным в случае с насморком. Но если наблюдается только насморк, это не считается симптомом", – продолжил Верига.