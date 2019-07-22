22–28 июля будут проводиться рейды по инициативе организации, объединяющих дорожных полицейский Европейских стран TISPOL (European Traffic Police Network), – будут осуществлять проверку грузовых автомобилей и автобусов "Тягачи и автобусы" (Operation Truck&Bus).
С понедельника по воскресенье больше внимания будут уделять автобусам, грузовым автомобилям, их водителям и перевозимым грузам.
22–28 июля полиция также будет особое внимание уделять водителям, которые пользуются мобильными телефонами и занимаются другой посторонней деятельностью за рулем. Особое внимание будут уделять использованию ремней безопасности, шлемов, детских автомобильных кресел и т.д.
23–29 августа полиция будет проводить проверки на дорогах, выявлять превышающих скорость водителей. Кроме того, внимание будут уделять опасному маневрированию, обгону и др.
23 августа–8 сентября по всей Литве будут проходить рейды, во время которых будут проверять поведение пешеходов, велосипедистов на дорогах, а также тому, как водители автомобилей выполняют правила ПДД на нерегулируемых перекрестках.
В летние выходные, на Успение Богородицы и в последние выходные августа, полиция будет проверять водителей на трезвость. Кроме того, будет бороться с хулиганским поведением на дорогах, с людьми, которые садятся за руль без прав.
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