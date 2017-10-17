Всю неделю ожидает спокойная и приятная погода

Будет преобладать спокойная и приятная погода. По мере приближения выходных, облака чаще прольются дождем, чуть большего количества осадков можно ожидать к субботу.

Во вторник сохранится облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, западный, юго-западный ветер средней силы. В Вильнюсе и Каунасе днем воздух прогреется до 15-16 градусов, среди облаков покажется солнце. В Шяуляй будет яснее во второй половине дня, термометры зафиксируют 15 градусов. На взморье ожидается небольшая облачность, иногда может накрапывать, около 15 градусов.

В среду западный ветер усилится. В первой половине дня - небольшая облачность. Днем она возрастет, местами вероятен небольшой, кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе без больших дождей, преимущественно переменная облачность, 13-15 градусов. В Шяуляй ночью будет ясно, однако днем солнце спрячется за облаками, 11-13 градусов. На взморье около 13-14 градусов. В первой половине суток ожидается преимущественно ясное небо, однако днем облачность возрастет, пройдет небольшой дождь. Будет ветрено.

В четверг без особенных изменений: ночью ясно и прохладно, местами туман. Днем облачность вновь возрастет, местами небольшой дождь. Ожидается слабый, меняющий направление ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью большей частью будет ясно, 7 градусов. Днем облачно, около 14 градусов. В Шяуляй будет пасмурно, небольшой дождь. Ночью - 10, днем - 12 градусов. На взморье все сутки будет сохраняться похожая погода, 12-13 градусов, облачность, накрапывать будет чаще.

В пятницу пейзаж останется пасмурным, подует несильный восточный, северо-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается облачность, кратковременный дождь. Ночью около 10, днем - 14 градусов. В Шяуляй осадки станут обильнее, также будет прохладнее. Ночью 7, днем - 9 градусов. На взморье сохранится 11 градусов, чаще будет накрапывать.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных ожидается сильный восточный, северо-восточный ветер, похолодает. В субботу во многих районах пройдет дождь, в воскресенье станет яснее.