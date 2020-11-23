По ее информации, в минувшие выходные члены фракции получили сообщения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) о том, что у них был контакт с зараженным вирусом COVID-19, и что они обязаны изолироваться, поэтому для соблюдения этих правил фракция Движения либералов пока будет работать удаленно.
Староста фракции Эугениюс Гентвилас отметил, что в понедельник члены фракции хотели сделать тесты, и в случае, если они окажутся отрицательными, оценить возможности возвращения для работы в Сейм, однако депутаты не получили разрешения на тестирование.
"Постоянное тестирование помогло выявить реальную угрозу, однако, к сожалению, нам не разрешили дополнительно тестироваться в здании Сейма. В выходные дни на мобильных пунктах тестировались я и коллега Ричардас Юшка. Его тест вновь был отрицательным, я еще жду ответа", – сказал Э. Гентвилас.
На минувшей неделе в связи с выявлением коронавируса у либерала Йонаса Варкалюса тестировали всех 13 депутатов Движения либералов, после тестов был выявлен вирус у нынешнего спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и у бывшего главы парламента, члена фракции либералов Виктораса Пранцкетиса.
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